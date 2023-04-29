Сотрудники школы при посольстве РФ в Польше уезжают под «Прощание славянки». Видео

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Разное. Курган , замок, школа, забор, удаленное обучение, закрытая школа
Сотрудники школы при посольстве готовятся покинуть здание Фото:

Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик и покидают здание под марш «Прощание славянки». Причиной тому стало вторжение польских властей с целью изъять здание школы.

«Сотрудники школы в настоящее время готовятся покинуть здание. На территорию школы пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Учителя грузят в него вещи под звуки марша „Прощание славянки“», — рассказал корреспондент РИА Новости.

Ранее, 29 апреля, мэрия Варшавы вместе с полицией ворвались в школу при российском посольстве. Они сломали ворота на входе на территорию здания, пишет телеканал 360. Позже посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти тем самым нарушили положения Венской конвенции. Также в Министерстве иностранных дел России сказали, что эта ситуация не останется без «жесткого» ответа с российской стороны.

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Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик и покидают здание под марш «Прощание славянки». Причиной тому стало вторжение польских властей с целью изъять здание школы. «Сотрудники школы в настоящее время готовятся покинуть здание. На территорию школы пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Учителя грузят в него вещи под звуки марша „Прощание славянки“», — рассказал корреспондент РИА Новости. Ранее, 29 апреля, мэрия Варшавы вместе с полицией ворвались в школу при российском посольстве. Они сломали ворота на входе на территорию здания, пишет телеканал 360. Позже посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти тем самым нарушили положения Венской конвенции. Также в Министерстве иностранных дел России сказали, что эта ситуация не останется без «жесткого» ответа с российской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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