В МИД РФ пригрозили Польше жестко ответить на захват школы

29 апреля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

В МИД РФ пообещали ответные меры польскому правительству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вторжение властей Польши в школу при российском посольстве в Варшаве не останется без «жесткого» ответа со стороны России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Мэрия Варшавы, вместе с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России 29 апреля. Причиной тому стало желание польских властей изъять здание. В связи с этим МИД Польши обратился в соответствующие органы госуправления. Представитель посольства РФ Андрей Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. По словам российского посла в Польской Республике Сергея Андреева, захватом школы правительство Польши нарушило правила Венской конвенции.

Вторжение властей Польши в школу при российском посольстве в Варшаве не останется без «жесткого» ответа со стороны России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Мэрия Варшавы, вместе с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России 29 апреля. Причиной тому стало желание польских властей изъять здание. В связи с этим МИД Польши обратился в соответствующие органы госуправления. Представитель посольства РФ Андрей Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. По словам российского посла в Польской Республике Сергея Андреева, захватом школы правительство Польши нарушило правила Венской конвенции.