The Sunday Times: Киев не готов к наступлению, но у него нет выбора

Украина не готова начинать большое контрнаступление, но Запад не оставляет ей другого выбора. Об этом пишет издание The Sunday Times.
«Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», —
Ранее украинские власти сообщали о якобы готовности к контрнаступлению. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, как отмечал журналист американского издания Майкл Швирц, Киеву грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов.
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