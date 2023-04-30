The Sunday Times: Киев не готов к наступлению, но у него нет выбора

30 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Зеленскому необходимо начать наступление, чтобы сохранить поддержку Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не готова начинать большое контрнаступление, но Запад не оставляет ей другого выбора. Об этом пишет издание The Sunday Times. «Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», — говорится в материале. Ранее украинские власти сообщали о якобы готовности к контрнаступлению. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, как отмечал журналист американского издания Майкл Швирц, Киеву грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов.

Украина не готова начинать большое контрнаступление, но Запад не оставляет ей другого выбора. Об этом пишет издание The Sunday Times. «Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», — говорится в материале. Ранее украинские власти сообщали о якобы готовности к контрнаступлению. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, как отмечал журналист американского издания Майкл Швирц, Киеву грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов.