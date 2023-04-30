The Sunday Times: Киев не готов к наступлению, но у него нет выбора

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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Зеленскому необходимо начать наступление, чтобы сохранить поддержку Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не готова начинать большое контрнаступление, но Запад не оставляет ей другого выбора. Об этом пишет издание The Sunday Times.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», — говорится в материале.

Ранее украинские власти сообщали о якобы готовности к контрнаступлению. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, как отмечал журналист американского издания Майкл Швирц, Киеву грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов.

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Украина не готова начинать большое контрнаступление, но Запад не оставляет ей другого выбора. Об этом пишет издание The Sunday Times. «Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», — говорится в материале. Ранее украинские власти сообщали о якобы готовности к контрнаступлению. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, как отмечал журналист американского издания Майкл Швирц, Киеву грозит провал в наступлении из-за измотанности бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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