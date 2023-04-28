Резников: ВСУ полностью готовы к контрнаступлению

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ВСУ готовы перейти в наступление, заявил Алексей Резников
ВСУ готовы перейти в наступление, заявил Алексей Резников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отряды Вооруженных сил Украины готовы перейти к контрнаступлению. Они ждут команды от Генштаба Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая не пресс-конференции.

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров», — заявил Алексей Резников во время трансляции, которая велась на youtube-канале «Военное телевидение Украины».

Ранее Резников заявлял, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России. Он отметил, что благодаря помощи Запада, в стране сформирована мощная армия. 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев не сможет перейти в контрнаступление в начале мая, передает RT.

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Отряды Вооруженных сил Украины готовы перейти к контрнаступлению. Они ждут команды от Генштаба Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая не пресс-конференции. «Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров», — заявил Алексей Резников во время трансляции, которая велась на youtube-канале «Военное телевидение Украины». Ранее Резников заявлял, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России. Он отметил, что благодаря помощи Запада, в стране сформирована мощная армия. 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев не сможет перейти в контрнаступление в начале мая, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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