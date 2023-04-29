29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Курганской области пожарные защищают от огня деревню Озерки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, лесной пожар
В Курганской области вертолеты МЧС тушат лесной пожар Фото:

В Курганской области вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают от огня деревню Озерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Пожарные защищают от огня деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действуют на расстоянии три километра от населенного пункта на площади 10 га», — передает пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, угроза перехода огня на деревню Озерки отсутствует. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 16 единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. О пожаре рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице «ВКонтакте».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают от огня деревню Озерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Пожарные защищают от огня деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действуют на расстоянии три километра от населенного пункта на площади 10 га», — передает пресс-служба ведомства. По словам спасателей, угроза перехода огня на деревню Озерки отсутствует. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 16 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. О пожаре рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...