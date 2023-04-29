В Курганской области пожарные защищают от огня деревню Озерки

В Курганской области вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают от огня деревню Озерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.
«Пожарные защищают от огня деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действуют на расстоянии три километра от населенного пункта на площади 10 га», — передает пресс-служба ведомства.
По словам спасателей, угроза перехода огня на деревню Озерки отсутствует. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 16 единиц техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. О пожаре рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице «ВКонтакте».
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