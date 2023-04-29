29 апреля 2023
28 апреля 2023

В курганском округе локализован пожар в лесу

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В Целинном округе локализовали лесной пожар Фото:

В Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Горит участок между селами Костыгин Лог и Усть-Уйское. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет», — написал в посте Скоробогатов.

Глава округа подчеркнул, что идет работа по установлению тех, кто посещал лесной массив. «Действует запрет на посещение лесов, будем наказывать за это. На восстановление леса потребуются десятки лет», — заключил Скоробогатов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кетовского муниципального округа (Курганская область) Олег Язовских заявил о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге на кладбище в Барабе. Глава призвал население округа соблюдать меры пожарной безопасности.

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В Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Горит участок между селами Костыгин Лог и Усть-Уйское. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет», — написал в посте Скоробогатов. Глава округа подчеркнул, что идет работа по установлению тех, кто посещал лесной массив. «Действует запрет на посещение лесов, будем наказывать за это. На восстановление леса потребуются десятки лет», — заключил Скоробогатов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Кетовского муниципального округа (Курганская область) Олег Язовских заявил о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге на кладбище в Барабе. Глава призвал население округа соблюдать меры пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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