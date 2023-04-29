В курганском округе локализован пожар в лесу

В Целинном муниципальном округе (Курганская область) удалось локализовать пожар в лесу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Горит участок между селами Костыгин Лог и Усть-Уйское. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет», — написал в посте Скоробогатов.
Глава округа подчеркнул, что идет работа по установлению тех, кто посещал лесной массив. «Действует запрет на посещение лесов, будем наказывать за это. На восстановление леса потребуются десятки лет», — заключил Скоробогатов.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Кетовского муниципального округа (Курганская область) Олег Язовских заявил о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге на кладбище в Барабе. Глава призвал население округа соблюдать меры пожарной безопасности.
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