Welt: Украина станет обузой для Байдена на выборах президента США

30 апреля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский станет обузой для Джо Байдена после провала контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в случае провала своего контрнаступления рискует стать обузой для американского лидера Джо Байдена во время предстоящих выборов на пост президента США. Поддержка Киева будет слишком дорогостоящей, а вера в успехи ВСУ — сомнительной. Об этом написали в издании Die Welt. «В случае провала контрнаступления Запад, скорее всего, принудит Украину к прекращению огня или даже к переговорам в этом году, потому что перспективы повторного захвата кажутся слишком призрачными, а дальнейшая поддержка — слишком дорогостоящей. Для Байдена на президентских выборах 2024 года кампания грозит стать обузой», — написали в издании. Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Байден начал терять интерес к Украине из-за обостряющегося конфликта с Китаем. Также западные СМИ писали, что Киев останется без западной поддержки, если провалит свое масштабное контрнаступление. Зарубежные издания также предполагали, что союзникам с Запада важно убедиться в том, что их затраты на обеспечение украинской армии оправдаются при наступлении ВСУ.

Украина в случае провала своего контрнаступления рискует стать обузой для американского лидера Джо Байдена во время предстоящих выборов на пост президента США. Поддержка Киева будет слишком дорогостоящей, а вера в успехи ВСУ — сомнительной. Об этом написали в издании Die Welt. «В случае провала контрнаступления Запад, скорее всего, принудит Украину к прекращению огня или даже к переговорам в этом году, потому что перспективы повторного захвата кажутся слишком призрачными, а дальнейшая поддержка — слишком дорогостоящей. Для Байдена на президентских выборах 2024 года кампания грозит стать обузой», — написали в издании. Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Байден начал терять интерес к Украине из-за обостряющегося конфликта с Китаем. Также западные СМИ писали, что Киев останется без западной поддержки, если провалит свое масштабное контрнаступление. Зарубежные издания также предполагали, что союзникам с Запада важно убедиться в том, что их затраты на обеспечение украинской армии оправдаются при наступлении ВСУ.