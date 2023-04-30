Welt: Украина станет обузой для Байдена на выборах президента США

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский станет обузой для Джо Байдена после провала контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в случае провала своего контрнаступления рискует стать обузой для американского лидера Джо Байдена во время предстоящих выборов на пост президента США. Поддержка Киева будет слишком дорогостоящей, а вера в успехи ВСУ — сомнительной. Об этом написали в издании Die Welt.

«В случае провала контрнаступления Запад, скорее всего, принудит Украину к прекращению огня или даже к переговорам в этом году, потому что перспективы повторного захвата кажутся слишком призрачными, а дальнейшая поддержка — слишком дорогостоящей. Для Байдена на президентских выборах 2024 года кампания грозит стать обузой», — написали в издании.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Байден начал терять интерес к Украине из-за обостряющегося конфликта с Китаем. Также западные СМИ писали, что Киев останется без западной поддержки, если провалит свое масштабное контрнаступление. Зарубежные издания также предполагали, что союзникам с Запада важно убедиться в том, что их затраты на обеспечение украинской армии оправдаются при наступлении ВСУ.

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Украина в случае провала своего контрнаступления рискует стать обузой для американского лидера Джо Байдена во время предстоящих выборов на пост президента США. Поддержка Киева будет слишком дорогостоящей, а вера в успехи ВСУ — сомнительной. Об этом написали в издании Die Welt. «В случае провала контрнаступления Запад, скорее всего, принудит Украину к прекращению огня или даже к переговорам в этом году, потому что перспективы повторного захвата кажутся слишком призрачными, а дальнейшая поддержка — слишком дорогостоящей. Для Байдена на президентских выборах 2024 года кампания грозит стать обузой», — написали в издании. Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Байден начал терять интерес к Украине из-за обостряющегося конфликта с Китаем. Также западные СМИ писали, что Киев останется без западной поддержки, если провалит свое масштабное контрнаступление. Зарубежные издания также предполагали, что союзникам с Запада важно убедиться в том, что их затраты на обеспечение украинской армии оправдаются при наступлении ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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