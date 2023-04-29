29 апреля 2023

SHOT: в Нижнем Тагиле устроили диверсию на ж/д путях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, вокзал, электричка, локомотив, электропоезд, ржд, железная дорога, поезд, челябинск-курган
Неизвестные устроили диверсию на ж/д станции возле Нижнего Тагила, сообщает SHOT Фото:

На станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. Об этом сообщили в соцсети.

«Охранная пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург. Прибывшие на место пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично — релейный. Поджигателей в данный момент ищут», — сообщили в telegram-канале SHOT.

По данным в соцсетях, на месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок, в результате происшествия пострадавших нет. SHOT сообщает, что возбудили уголовное дело по статье о привидении в негодность т/с или путей сообщения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. Об этом сообщили в соцсети. «Охранная пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург. Прибывшие на место пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично — релейный. Поджигателей в данный момент ищут», — сообщили в telegram-канале SHOT. По данным в соцсетях, на месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок, в результате происшествия пострадавших нет. SHOT сообщает, что возбудили уголовное дело по статье о привидении в негодность т/с или путей сообщения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...