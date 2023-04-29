SHOT: в Нижнем Тагиле устроили диверсию на ж/д путях

На станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. Об этом сообщили в соцсети.
«Охранная пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург. Прибывшие на место пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично — релейный. Поджигателей в данный момент ищут», — сообщили в telegram-канале SHOT.
По данным в соцсетях, на месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров и окурок, в результате происшествия пострадавших нет. SHOT сообщает, что возбудили уголовное дело по статье о привидении в негодность т/с или путей сообщения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области и в Уральскую транспортную прокуратуру.
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