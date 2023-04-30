30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

Губернатор Моор поздравил тюменцев с 1 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Отдельную благодарность губернатор Тюменской области выразил ветеранам региона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава области дополнил, что знакомые всем нам исторические лозунги: «Мир, Труд, Май» в наше время обрели особое значение.

«Трудовая история региона — наша общая гордость, современные достижения — инвестиции в будущее. Дорогие земляки, во всех успехах Тюменской области важен вклад каждого человека. Благодаря вашему труду, таланту и самоотдаче регион в числе лидеров по многим социально-экономическим показателям. Спасибо вам за любовь к родной земле, созидательные и добрые дела», — говорится в поздравлении губернатора.

Также в этот день губернатор отдельно обратился к ветеранам. Он поблагодарил их за то, что в результате именно их трудов город был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», были освоены огромные просторы и богатства Тюменского Севера, создан твердый и надежный фундамент для будущих свершений.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава области дополнил, что знакомые всем нам исторические лозунги: «Мир, Труд, Май» в наше время обрели особое значение. «Трудовая история региона — наша общая гордость, современные достижения — инвестиции в будущее. Дорогие земляки, во всех успехах Тюменской области важен вклад каждого человека. Благодаря вашему труду, таланту и самоотдаче регион в числе лидеров по многим социально-экономическим показателям. Спасибо вам за любовь к родной земле, созидательные и добрые дела», — говорится в поздравлении губернатора. Также в этот день губернатор отдельно обратился к ветеранам. Он поблагодарил их за то, что в результате именно их трудов город был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», были освоены огромные просторы и богатства Тюменского Севера, создан твердый и надежный фундамент для будущих свершений. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...