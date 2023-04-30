Губернатор Моор поздравил тюменцев с 1 Мая

Отдельную благодарность губернатор Тюменской области выразил ветеранам региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с праздником весны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава области дополнил, что знакомые всем нам исторические лозунги: «Мир, Труд, Май» в наше время обрели особое значение.

«Трудовая история региона — наша общая гордость, современные достижения — инвестиции в будущее. Дорогие земляки, во всех успехах Тюменской области важен вклад каждого человека. Благодаря вашему труду, таланту и самоотдаче регион в числе лидеров по многим социально-экономическим показателям. Спасибо вам за любовь к родной земле, созидательные и добрые дела», — говорится в поздравлении губернатора.

Также в этот день губернатор отдельно обратился к ветеранам. Он поблагодарил их за то, что в результате именно их трудов город был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», были освоены огромные просторы и богатства Тюменского Севера, создан твердый и надежный фундамент для будущих свершений.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Моор отметил, что накануне праздника тюменские пожарные получили новую технику от МЧС России. Это позволило «усилить группировку сил и средств».