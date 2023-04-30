30 апреля 2023
29 апреля 2023

Пермский аэропорт частично закрылся из-за ремонта

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино, парковка в аэропорту
Аэропорт частично закрылся на ремонт с 15 апреля по 30 сентября 2023 года Фото:

Аэропорт Большое Савино в Перми частично закрылся из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Запрет будет действовать несколько дней в неделю, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Аэропорт закрылся на прием и выпуск воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября 2023 года. Запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 8:30 до 12:30», — сообщает издание со ссылкой на NOTAM (извещение летному составу).

В дни запрета возможны взлет и посадка воздушных судов дежурных сил 764 истребительного полка, а также самолетов, принимающих участие в поисково-спасательных работах. Прием остальных воздушных судов возможен только при согласовании с начальником аэродрома.

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Аэропорт Большое Савино в Перми частично закрылся из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Запрет будет действовать несколько дней в неделю, сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Аэропорт закрылся на прием и выпуск воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября 2023 года. Запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 8:30 до 12:30», — сообщает издание со ссылкой на NOTAM (извещение летному составу). В дни запрета возможны взлет и посадка воздушных судов дежурных сил 764 истребительного полка, а также самолетов, принимающих участие в поисково-спасательных работах. Прием остальных воздушных судов возможен только при согласовании с начальником аэродрома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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