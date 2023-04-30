Путин наградил директора пермского оборонного завода

Управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву присвоено звание Героя труда РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Иноземцеву Александру Александровичу. Занимает должность управляющего директора, генерального конструктора АО „ОДК-Авиадвигатель“, Пермский край», — говорится в указе.
Александр Иноземцев занимал должность заместителя генерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы он был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания».
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