30 апреля 2023
29 апреля 2023

Путин наградил директора пермского оборонного завода

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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, иноземцев александр
Александр Иноземцев получил звание Героя труда РФ Фото:

Управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву присвоено звание Героя труда РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Иноземцеву Александру Александровичу. Занимает должность управляющего директора, генерального конструктора АО „ОДК-Авиадвигатель“, Пермский край», — говорится в указе.

Александр Иноземцев занимал должность заместителя генерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы он был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания».

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Управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву присвоено звание Героя труда РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Иноземцеву Александру Александровичу. Занимает должность управляющего директора, генерального конструктора АО „ОДК-Авиадвигатель“, Пермский край», — говорится в указе. Александр Иноземцев занимал должность заместителя генерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы он был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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