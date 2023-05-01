Владимир Путин присудил звание Героев Труда пятерым россиянам

Путин наградил пятерых россиян званием «Герой труда» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присудил пятерым россиянам звание «Герой Труда РФ». Среди них педагог, подземный горнорабочий и генеральные директора.

Награду получил управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев из Пермского края. Он применяет на своем предприятии роботизированный подход. Доля использования роботов достигает 90%.

Также награду получил ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин из Московская области. Он опубликовал более 600 научных работ. С 2015 года участвует в разработке высокоэффективного твердого ракетного топлива. По результатам его работы было создано горючее, превосходящие зарубежные аналоги.

Генеральный директор Бийской льняной компании Лев Каленов также был удостоен звания. В ткацком деле он работает более 65 лет. Компания под руководством Каленова не раз получала награды. Он является уроженцем Алтайского края.

Путин наградил подземного горнорабочего, заслуженного шахтера РФ Эдуарда Щербину. Он работает в Забайкалье в Приаргунском производственном горно-химическом объединении. С 2016 года по 2021 год бригада с участием Щербины достигла рекордных показателей по выработке горной породы.

Преподаватель из волоколамской гимназии №1 в Московской области Татьяна Бабурова получила награду от президента. Ее общий педагогический стаж составляет 62 года.