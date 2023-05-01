Mash сообщил приметы подозреваемых в подрыве железной дороги под Брянском

Mash: ж/д пути в Брянской области подорвали два диверсанта

01 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Потенциальными подозреваемыми в подрыве железной дороги в Брянской области являются два диверсанта, сообщает Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подрыве железнодорожных путей в Брянске виноваты два диверсанта. Один из них был одет во все черное и передвигался на велосипеде. Об этом сообщает Mash. «Железную дорогу в Брянской области подорвали два диверсанта. Один из них — мужчина во всем черном, с черным рюкзаком на велосипеде», — передают информацию авторы telegram-канала, ссылаясь на сообщения очевидцев. Предположительно, один из подозреваемых минировал железную дорогу, а второй караулил. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что под Брянском поезд сошел с рельсов из-за подрыва. Происшествие случилось в Унечском районе. При этом о пострадавших не сообщалось.

В подрыве железнодорожных путей в Брянске виноваты два диверсанта. Один из них был одет во все черное и передвигался на велосипеде. Об этом сообщает Mash. «Железную дорогу в Брянской области подорвали два диверсанта. Один из них — мужчина во всем черном, с черным рюкзаком на велосипеде», — передают информацию авторы telegram-канала, ссылаясь на сообщения очевидцев. Предположительно, один из подозреваемых минировал железную дорогу, а второй караулил. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что под Брянском поезд сошел с рельсов из-за подрыва. Происшествие случилось в Унечском районе. При этом о пострадавших не сообщалось.