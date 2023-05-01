В Брянской области на ж/д путях сработало взрывное устройство

Из-за взрыва локомотив сошел с пути
В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Инцидент произошел в Унечском районе. «На 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем
При взрыве локомотив грузового состава сошел с рельсов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, заключил Богомаз.
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