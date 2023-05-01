В Брянской области на ж/д путях сработало взрывное устройство

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Природа Пермского края, мыс Стрелка. Пермь, металлолом, рельс, старый рельс, старые рельсы
Из-за взрыва локомотив сошел с пути Фото:

В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Инцидент произошел в Унечском районе. «На 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.

При взрыве локомотив грузового состава сошел с рельсов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, заключил Богомаз.

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В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Инцидент произошел в Унечском районе. «На 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. При взрыве локомотив грузового состава сошел с рельсов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, заключил Богомаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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