Резников: на Украине производят запчасти для западных гаубиц «лучше оригинала»

01 мая 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Украина способна производить детали для западной техники не хуже оригинала, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина успешно разрабатывает запчасти для западной техники, которую предоставили стране в рамках военной помощи. И эти запчасти не хуже оригинальных. Так считает министр обороны Украины Алексей Резников. «У нас есть три линии обслуживания и ремонта техники. <…> Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия фантастически научились делать некоторые вещи <…> лучше оригинала», — заявил Алексей Резников в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание РБК-Украина. В качестве подтверждения своих слов о качестве украинского производства, министр уточнил, что однажды держал одну из деталей для американской артиллерийской установки САУ М109, которая, на его взгляд, была лучше оригинала. Резников рассказал, что производство деталей для вооружения на Украине разделяется на несколько линий ремонта. Первая линия позволяет производить детали чуть-ли не на поле боя, следующая — более сложная, затрагивающая предприятия, которые находятся недалеко от фронта. Третья линия предполагает отправку запчастей для ремонта за границу. Ранее Резников говорил, что Украина готова к контрнаступлению, пишет RT. В то же время у Киева заканчиваются боеприпасы, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет обслуживаться американскими военными на пенсии. Минобороны РФ подчеркивали, что 23 апреля российская армия уничтожила под Харьковом цеха по ремонту украинских беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина успешно разрабатывает запчасти для западной техники, которую предоставили стране в рамках военной помощи. И эти запчасти не хуже оригинальных. Так считает министр обороны Украины Алексей Резников. «У нас есть три линии обслуживания и ремонта техники. <…> Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия фантастически научились делать некоторые вещи <…> лучше оригинала», — заявил Алексей Резников в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание РБК-Украина. В качестве подтверждения своих слов о качестве украинского производства, министр уточнил, что однажды держал одну из деталей для американской артиллерийской установки САУ М109, которая, на его взгляд, была лучше оригинала. Резников рассказал, что производство деталей для вооружения на Украине разделяется на несколько линий ремонта. Первая линия позволяет производить детали чуть-ли не на поле боя, следующая — более сложная, затрагивающая предприятия, которые находятся недалеко от фронта. Третья линия предполагает отправку запчастей для ремонта за границу. Ранее Резников говорил, что Украина готова к контрнаступлению, пишет RT. В то же время у Киева заканчиваются боеприпасы, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет обслуживаться американскими военными на пенсии. Минобороны РФ подчеркивали, что 23 апреля российская армия уничтожила под Харьковом цеха по ремонту украинских беспилотников.