Армия РФ под Харьковом уничтожила цеха по ремонту беспилотников ВСУ

23 апреля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

В цехах проводились ремонт и испытания беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в районе Харькова поразили цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных БПЛА «Стриж». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказано в сводке Минобороны. Она опубликована в Telegram . Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в военном ведомстве сообщали, что силы РФ освободили три квартала в западной части Бахмута, бои за который ведутся с августа прошлого года.

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в районе Харькова поразили цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных БПЛА «Стриж». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказано в сводке Минобороны. Она опубликована в Telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в военном ведомстве сообщали, что силы РФ освободили три квартала в западной части Бахмута, бои за который ведутся с августа прошлого года.