Армия РФ под Харьковом уничтожила цеха по ремонту беспилотников ВСУ

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
В цехах проводились ремонт и испытания беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в районе Харькова поразили цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных БПЛА «Стриж». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказано в сводке Минобороны. Она опубликована в Telegram.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в военном ведомстве сообщали, что силы РФ освободили три квартала в западной части Бахмута, бои за который ведутся с августа прошлого года.

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Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в районе Харькова поразили цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных БПЛА «Стриж». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказано в сводке Минобороны. Она опубликована в Telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в военном ведомстве сообщали, что силы РФ освободили три квартала в западной части Бахмута, бои за который ведутся с августа прошлого года.
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