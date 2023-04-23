Армия РФ под Харьковом уничтожила цеха по ремонту беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в районе Харькова поразили цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных БПЛА «Стриж». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказано в сводке Минобороны. Она опубликована в
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в военном ведомстве сообщали, что силы РФ освободили три квартала в западной части Бахмута, бои за который ведутся с августа прошлого года.
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