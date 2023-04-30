Стоимость терм под Пермью увеличилась на десятки миллионов рублей

01 мая 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Термы были открыты в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае резко увеличилась стоимость термального комплекса в Гамово. Согласно новому объявлению, опубликованному на сайте «Авито», термы Weekend продаются за 160 млн рублей. В феврале 2023 года, когда комплекс с самым большим в Прикамье бассейном был впервые выставлен на продажу, его предлагали купить за 115 млн рублей. «Ты можешь стать собственником термального комплекса. Это единственное и уникальное предложение. Weekend — семейный термально-банный комплекс. Самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303 квадратных метров и летний аквапарк площадью 380 квадратов с зелеными лужайками и отдельным летним кафе. Цена — 160 млн рублей», — указал в объявлении продавец. Он также добавил, что причиной повышения стоимости терм послужили инвестиции в инфраструктуру. За последние три месяца в комплексе были запущены зона СПА, детская зона для игр в PlayStation, бассейн в 100 квадратных метров. Помимо этого, сейчас ведутся работы по строительству летних аквапарка и кафе.

В Пермском крае резко увеличилась стоимость термального комплекса в Гамово. Согласно новому объявлению, опубликованному на сайте «Авито», термы Weekend продаются за 160 млн рублей. В феврале 2023 года, когда комплекс с самым большим в Прикамье бассейном был впервые выставлен на продажу, его предлагали купить за 115 млн рублей. «Ты можешь стать собственником термального комплекса. Это единственное и уникальное предложение. Weekend — семейный термально-банный комплекс. Самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303 квадратных метров и летний аквапарк площадью 380 квадратов с зелеными лужайками и отдельным летним кафе. Цена — 160 млн рублей», — указал в объявлении продавец. Он также добавил, что причиной повышения стоимости терм послужили инвестиции в инфраструктуру. За последние три месяца в комплексе были запущены зона СПА, детская зона для игр в PlayStation, бассейн в 100 квадратных метров. Помимо этого, сейчас ведутся работы по строительству летних аквапарка и кафе.