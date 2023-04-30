30 апреля 2023
29 апреля 2023

Стоимость терм под Пермью увеличилась на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден
Термы были открыты в 2022 году Фото:

В Пермском крае резко увеличилась стоимость термального комплекса в Гамово. Согласно новому объявлению, опубликованному на сайте «Авито», термы Weekend продаются за 160 млн рублей. В феврале 2023 года, когда комплекс с самым большим в Прикамье бассейном был впервые выставлен на продажу, его предлагали купить за 115 млн рублей.

«Ты можешь стать собственником термального комплекса. Это единственное и уникальное предложение. Weekend — семейный термально-банный комплекс. Самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303 квадратных метров и летний аквапарк площадью 380 квадратов с зелеными лужайками и отдельным летним кафе. Цена — 160 млн рублей», — указал в объявлении продавец.

Он также добавил, что причиной повышения стоимости терм послужили инвестиции в инфраструктуру. За последние три месяца в комплексе были запущены зона СПА, детская зона для игр в PlayStation, бассейн в 100 квадратных метров. Помимо этого, сейчас ведутся работы по строительству летних аквапарка и кафе.

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В Пермском крае резко увеличилась стоимость термального комплекса в Гамово. Согласно новому объявлению, опубликованному на сайте «Авито», термы Weekend продаются за 160 млн рублей. В феврале 2023 года, когда комплекс с самым большим в Прикамье бассейном был впервые выставлен на продажу, его предлагали купить за 115 млн рублей. «Ты можешь стать собственником термального комплекса. Это единственное и уникальное предложение. Weekend — семейный термально-банный комплекс. Самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303 квадратных метров и летний аквапарк площадью 380 квадратов с зелеными лужайками и отдельным летним кафе. Цена — 160 млн рублей», — указал в объявлении продавец. Он также добавил, что причиной повышения стоимости терм послужили инвестиции в инфраструктуру. За последние три месяца в комплексе были запущены зона СПА, детская зона для игр в PlayStation, бассейн в 100 квадратных метров. Помимо этого, сейчас ведутся работы по строительству летних аквапарка и кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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