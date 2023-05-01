Арестович раскрыл истинные цели весеннего контрнаступления Украины Арестович: целью весеннего контрнаступления ВСУ является захват Крыма 02 мая 2023 в 01:46 Размер текста - 17 + ВСУ во время контрнаступления собираются разрушить Крымский мост, считает Арестович Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Цель весеннего контрнаступление Вооруженных сил Украины — захватить Крым. По мнению бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, для этого украинским бойцам необходимо разрушить Крымский мост. «Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесем. Все это возможно при определенных условия», — заявил Алексей Арестович в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). По мнению бывшего советника главы президента Украины, в случае перекрытия бойцами ВСУ сухопутного коридора снабжения Крыма единственный вариант останется через мост. Арестович уверен, что взрыв Крымского моста главная цель ВСУ весной. Ранее URA.RU передавало слова военного аналитика Прохватилова, что Украина для наступления на Крым может постараться изолировать фронт. ВСУ постараются разрушить Крымский мост и проводить массированные атаки на полуостров, считает военнослужащий. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Цель весеннего контрнаступление Вооруженных сил Украины — захватить Крым. По мнению бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, для этого украинским бойцам необходимо разрушить Крымский мост. «Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесем. Все это возможно при определенных условия», — заявил Алексей Арестович в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). По мнению бывшего советника главы президента Украины, в случае перекрытия бойцами ВСУ сухопутного коридора снабжения Крыма единственный вариант останется через мост. Арестович уверен, что взрыв Крымского моста главная цель ВСУ весной. Ранее URA.RU передавало слова военного аналитика Прохватилова, что Украина для наступления на Крым может постараться изолировать фронт. ВСУ постараются разрушить Крымский мост и проводить массированные атаки на полуостров, считает военнослужащий. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям