В Академии военных наук раскрыли тактику Украины при наступлении на Крым

Военный аналитик Прохватилов рассказал о возможности прорвать линию обороны Крыма западной техникой

01 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Украина может использовать западные танки, чтобы разбомбить бетонные укрепления на линии обороны Крыма Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина для наступления на Крым может постараться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары. Затем ВСУ попытаются прорваться через линию обороны, используя западные танки. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Предполагаемый прорыв на крымском направлении может выглядеть так. Украина предпримет попытку изолировать театр военных действий, разрушив Крымский мост, а они это могут, и перегрузить наши ПВО, тоже умеют делать. [Прорывается] линия обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр—500 метров. Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», — считает Владимир Прохватилов. Военный аналитик уточнил, что особую опасность представляет военная техника, поставленная Киеву с Запада. «Врытые в землю ниточки бетонных укреплений, тетраэдров, по-настоящему должны быть сильно заглублены в землю, но даже в этом случае один выстрел из танковой пушки их сносит. Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», — отметил собеседник агентства. Украина ранее активно заявляла о подготовке к наступлению на Крым и Донбасс. Однако позднее лидеры в Киеве начали заявлять о военной усталости и отменять эти планы. Западные партнеры, наоборот, активнее стали требовать контрнаступления ВСУ на эти территории. По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, США делают это специально, чтобы склонить Европу к продолжению поставок техники на Украину. Полковник ВВС в запасе Владимир Богодухов в беседе с URA.RU предложил в ответ на заявления о готовящемся наступлении нанести упреждающие удары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина для наступления на Крым может постараться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары. Затем ВСУ попытаются прорваться через линию обороны, используя западные танки. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Предполагаемый прорыв на крымском направлении может выглядеть так. Украина предпримет попытку изолировать театр военных действий, разрушив Крымский мост, а они это могут, и перегрузить наши ПВО, тоже умеют делать. [Прорывается] линия обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр—500 метров. Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», — считает Владимир Прохватилов. Военный аналитик уточнил, что особую опасность представляет военная техника, поставленная Киеву с Запада. «Врытые в землю ниточки бетонных укреплений, тетраэдров, по-настоящему должны быть сильно заглублены в землю, но даже в этом случае один выстрел из танковой пушки их сносит. Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», — отметил собеседник агентства. Украина ранее активно заявляла о подготовке к наступлению на Крым и Донбасс. Однако позднее лидеры в Киеве начали заявлять о военной усталости и отменять эти планы. Западные партнеры, наоборот, активнее стали требовать контрнаступления ВСУ на эти территории. По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, США делают это специально, чтобы склонить Европу к продолжению поставок техники на Украину. Полковник ВВС в запасе Владимир Богодухов в беседе с URA.RU предложил в ответ на заявления о готовящемся наступлении нанести упреждающие удары.