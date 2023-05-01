01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Музыкальному руководителю в детсаду ЯНАО готовы платить до 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детские игры, детский садик
Детский сад оборудован необходимыми средствами, отмечает работодатель Фото:

Детский сад «Северяночка», который находится в селе Гыда Тазовского района ЯНАО, ищет музыкального руководителя. В вакансии указано, что педагогу готовы платить до 160 тысяч рублей.

«Если вы активный, творческий музыкальный руководитель, вы любите путешествия, новые впечатления и достойную оплату труда, приглашаем вас в детский сад „Северяночка“ села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата — от 100 000 до 160 000 рублей на руки», — указано в объявлении на сайте hh.ru.

Работодатель обещает соцпакет и служебное жилье. В числе преимуществ работы в детском саду называются доброжелательный коллектив и необходимые средства для обучения.

Ранее сообщалось, что продавцу разливного пива в Новом Уренгое готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Педагогу обещают зарплату до 55 тысяч, продавцу — от 60 тысяч рублей.

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Детский сад «Северяночка», который находится в селе Гыда Тазовского района ЯНАО, ищет музыкального руководителя. В вакансии указано, что педагогу готовы платить до 160 тысяч рублей. «Если вы активный, творческий музыкальный руководитель, вы любите путешествия, новые впечатления и достойную оплату труда, приглашаем вас в детский сад „Северяночка“ села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата — от 100 000 до 160 000 рублей на руки», — указано в объявлении на сайте hh.ru. Работодатель обещает соцпакет и служебное жилье. В числе преимуществ работы в детском саду называются доброжелательный коллектив и необходимые средства для обучения. Ранее сообщалось, что продавцу разливного пива в Новом Уренгое готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Педагогу обещают зарплату до 55 тысяч, продавцу — от 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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