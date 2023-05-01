Музыкальному руководителю в детсаду ЯНАО готовы платить до 160 тысяч рублей

Детский сад «Северяночка», который находится в селе Гыда Тазовского района ЯНАО, ищет музыкального руководителя. В вакансии указано, что педагогу готовы платить до 160 тысяч рублей.
«Если вы активный, творческий музыкальный руководитель, вы любите путешествия, новые впечатления и достойную оплату труда, приглашаем вас в детский сад „Северяночка“ села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата — от 100 000 до 160 000 рублей на руки», — указано в объявлении на сайте hh.ru.
Работодатель обещает соцпакет и служебное жилье. В числе преимуществ работы в детском саду называются доброжелательный коллектив и необходимые средства для обучения.
Ранее сообщалось, что продавцу разливного пива в Новом Уренгое готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Педагогу обещают зарплату до 55 тысяч, продавцу — от 60 тысяч рублей.
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