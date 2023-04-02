В ЯНАО продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии

03 апреля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В ЯНАО учителям предлагают зарплату меньше, чем продавцам пива Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продавцу разливного пива в Новом Уренгое (ЯНАО) готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Данные о вакансиях размещены на площадке Avito и в окружном банке вакансий. «Продавец разливного пива в Новом Уренгое с зарплатой от 60 тысяч рублей. Опыт работы не имеет значения. График — полный рабочий день», — говорится в сообщении. При этом в Новоуренгойскую школу «Земля родная» на полный рабочий день ищут учителя географии. Педагогу готовы платить от 48 до 55 тысяч рублей. Учителю предлагают социальный пакет и льготную пенсию. Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Специалистам в другом регионе предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей.

Продавцу разливного пива в Новом Уренгое (ЯНАО) готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Данные о вакансиях размещены на площадке Avito и в окружном банке вакансий. «Продавец разливного пива в Новом Уренгое с зарплатой от 60 тысяч рублей. Опыт работы не имеет значения. График — полный рабочий день», — говорится в сообщении. При этом в Новоуренгойскую школу «Земля родная» на полный рабочий день ищут учителя географии. Педагогу готовы платить от 48 до 55 тысяч рублей. Учителю предлагают социальный пакет и льготную пенсию. Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Специалистам в другом регионе предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей.