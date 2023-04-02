В ЯНАО продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии

Продавцу разливного пива в Новом Уренгое (ЯНАО) готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Данные о вакансиях размещены на площадке Avito и в окружном банке вакансий.
«Продавец разливного пива в Новом Уренгое с зарплатой от 60 тысяч рублей. Опыт работы не имеет значения. График — полный рабочий день», — говорится в сообщении.
При этом в Новоуренгойскую школу «Земля родная» на полный рабочий день ищут учителя географии. Педагогу готовы платить от 48 до 55 тысяч рублей. Учителю предлагают социальный пакет и льготную пенсию.
Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Специалистам в другом регионе предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей.
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