02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В ЯНАО продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО учителям предлагают зарплату меньше, чем продавцам пива Фото:

Продавцу разливного пива в Новом Уренгое (ЯНАО) готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Данные о вакансиях размещены на площадке Avito и в окружном банке вакансий.

«Продавец разливного пива в Новом Уренгое с зарплатой от 60 тысяч рублей. Опыт работы не имеет значения. График — полный рабочий день», — говорится в сообщении.

При этом в Новоуренгойскую школу «Земля родная» на полный рабочий день ищут учителя географии. Педагогу готовы платить от 48 до 55 тысяч рублей. Учителю предлагают социальный пакет и льготную пенсию.

Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Специалистам в другом регионе предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей.

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Продавцу разливного пива в Новом Уренгое (ЯНАО) готовы платить больше, чем преподавателю географии в школе. Данные о вакансиях размещены на площадке Avito и в окружном банке вакансий. «Продавец разливного пива в Новом Уренгое с зарплатой от 60 тысяч рублей. Опыт работы не имеет значения. График — полный рабочий день», — говорится в сообщении. При этом в Новоуренгойскую школу «Земля родная» на полный рабочий день ищут учителя географии. Педагогу готовы платить от 48 до 55 тысяч рублей. Учителю предлагают социальный пакет и льготную пенсию. Ранее сообщалось, что преподавателей из ЯНАО переманивают работать в ХМАО. Специалистам в другом регионе предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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