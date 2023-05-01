Житель Белоярского (ХМАО) в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей, указано в объявлении.
«Продается действующий прибыльный готовый бизнес. Фирменный салон мебели на заказ по индивидуальным проектам. Продажа в связи с переездом в другой город», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Салон находится в ТЦ Oasis Plaza. Он работает девять лет, имеется база клиентов, отмечает продавец. «Жирный бонус (дополнительный бизнес): готовый мебельный сайт. Вы гарантированно окупите вложенные деньги и сделаете это за 6-12 месяцев», — уточняет автор объявления.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес также продается в связи с переездом.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.