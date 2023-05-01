01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Бизнесмен из ХМАО продает мебельный салон из-за переезда. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мебельные магазины. Екатеринбург
Владелец мебельного салона обещает покупателю поддержку и обучение Фото:

Житель Белоярского (ХМАО) в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей, указано в объявлении.

«Продается действующий прибыльный готовый бизнес. Фирменный салон мебели на заказ по индивидуальным проектам. Продажа в связи с переездом в другой город», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Салон находится в ТЦ Oasis Plaza. Он работает девять лет, имеется база клиентов, отмечает продавец. «Жирный бонус (дополнительный бизнес): готовый мебельный сайт. Вы гарантированно окупите вложенные деньги и сделаете это за 6-12 месяцев», — уточняет автор объявления.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес также продается в связи с переездом.

Салон находится в торговом центре Oasis Plaza
Салон находится в торговом центре Oasis Plaza

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Житель Белоярского (ХМАО) в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей, указано в объявлении. «Продается действующий прибыльный готовый бизнес. Фирменный салон мебели на заказ по индивидуальным проектам. Продажа в связи с переездом в другой город», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Салон находится в ТЦ Oasis Plaza. Он работает девять лет, имеется база клиентов, отмечает продавец. «Жирный бонус (дополнительный бизнес): готовый мебельный сайт. Вы гарантированно окупите вложенные деньги и сделаете это за 6-12 месяцев», — уточняет автор объявления. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес также продается в связи с переездом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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