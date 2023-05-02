STIMME: надежды Украины на скорое вступление в НАТО не оправдаются

Вступление Украины в военный альянс стоит под вопросом Фото: Министерство обороны Великобритании

Украина разочарована тем, что не имеет четких перспектив относительно вступления в НАТО. США и Германия как члены альянса на данный момент не планируют брать на себя дополнительные обязанности, которые выходят за рамки декларации НАТО. Об этом сообщает немецкое издание STIMME.

«Надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока находятся под угрозой рухнуть. Согласно информации немецкого агентства печати, такие члены альянса, как США и Германия, недавно за закрытыми дверями дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств, существенно выходящих за рамки расплывчатой декларации НАТО от 2008 года», — передает STIMME . Отмечается, что страны НАТО не предоставили Украине план действий для вступления в альянс.

Страны НАТО, которые поддерживают вступление Украины в альянс, не способны повлиять на США. В материале подчеркивается, что решение вопроса о членстве Украины в альянсе только отвлекает страны Запада от военной помощи стране. В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что проигрыш Украины в военном противостоянии с Россией будет означать провал вступления в альянс.

Ранее европейский дипломат заявил, что США настроены против вступления Украины в альянс. По его словам, такие настроения разделяет и Германия. Вопрос о присоединении страны к военному блоку должен обсуждаться коллективно, отметил представитель Госдепа Ведант Патель, передает RT.