Депутаты из ЛДПР проведут рейд по школьным столовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание и решил проверить качество обедов. Об этом политик рассказал в разговоре с URA.RU.

«Я получил несколько жалоб по школьному питанию и решил вместе с коллегами лично проверить качество горячих обедов. Для старта была выбрана новая Кетовская школа. В дальнейшем планируем посетить и другие учебные заведения, особенно важно взять на контроль сельские школы, где учеников меньше и качество обслуживания зачастую ниже. Подключим к рейдам депутатов облдумы и гордумы от ЛДПР, чтобы оперативно взять нарушения на контроль», — рассказал агентству Ярушин. Депутат добавил, что в случае выявления нарушений напишет жалобу в соответствующие структуры.

В регионе проблемами школьного питания также занимается общественная организация «Родительский комитет Курганской области». Ее председатель Юрий Леонов поделился с URA.RU, что на питание детей из малообеспеченных семей в селах выделяют по 20 рублей в день. Повара стараются делать вкусные обеды даже за эти деньги, но приходится непросто. В последнем ответе облдумы сообщили о полной отмене субсидии. При этом жалоб на качество обедов стало меньше.

Ранее URA.RU писало, что в курганских школах перестанут бесплатно кормить детей из малоимущих семей. С января 2023 года введен новый вид пособия для малоимущих семей с детьми, который объединяет несколько видов субсидий.

Юрий Ярушин посетил с проверкой качества питания Кетовскую школу Фото: страница Юрия Ярушина «ВКонтакте»