01 мая 2023
30 апреля 2023

Курганскому депутату жалуются на школьные обеды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, школьная столовая, школьное питание, накрывает на стол, сотрудник столовой
Депутаты из ЛДПР проведут рейд по школьным столовым Фото:

Депутат облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание и решил проверить качество обедов. Об этом политик рассказал в разговоре с URA.RU.

«Я получил несколько жалоб по школьному питанию и решил вместе с коллегами лично проверить качество горячих обедов. Для старта была выбрана новая Кетовская школа. В дальнейшем планируем посетить и другие учебные заведения, особенно важно взять на контроль сельские школы, где учеников меньше и качество обслуживания зачастую ниже. Подключим к рейдам депутатов облдумы и гордумы от ЛДПР, чтобы оперативно взять нарушения на контроль», — рассказал агентству Ярушин. Депутат добавил, что в случае выявления нарушений напишет жалобу в соответствующие структуры.

В регионе проблемами школьного питания также занимается общественная организация «Родительский комитет Курганской области». Ее председатель Юрий Леонов поделился с URA.RU, что на питание детей из малообеспеченных семей в селах выделяют по 20 рублей в день. Повара стараются делать вкусные обеды даже за эти деньги, но приходится непросто. В последнем ответе облдумы сообщили о полной отмене субсидии. При этом жалоб на качество обедов стало меньше.

Ранее URA.RU писало, что в курганских школах перестанут бесплатно кормить детей из малоимущих семей. С января 2023 года введен новый вид пособия для малоимущих семей с детьми, который объединяет несколько видов субсидий.

Юрий Ярушин посетил с проверкой качества питания Кетовскую школу
Юрий Ярушин посетил с проверкой качества питания Кетовскую школу
Фото:
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Депутат облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание и решил проверить качество обедов. Об этом политик рассказал в разговоре с URA.RU. «Я получил несколько жалоб по школьному питанию и решил вместе с коллегами лично проверить качество горячих обедов. Для старта была выбрана новая Кетовская школа. В дальнейшем планируем посетить и другие учебные заведения, особенно важно взять на контроль сельские школы, где учеников меньше и качество обслуживания зачастую ниже. Подключим к рейдам депутатов облдумы и гордумы от ЛДПР, чтобы оперативно взять нарушения на контроль», — рассказал агентству Ярушин. Депутат добавил, что в случае выявления нарушений напишет жалобу в соответствующие структуры. В регионе проблемами школьного питания также занимается общественная организация «Родительский комитет Курганской области». Ее председатель Юрий Леонов поделился с URA.RU, что на питание детей из малообеспеченных семей в селах выделяют по 20 рублей в день. Повара стараются делать вкусные обеды даже за эти деньги, но приходится непросто. В последнем ответе облдумы сообщили о полной отмене субсидии. При этом жалоб на качество обедов стало меньше. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах перестанут бесплатно кормить детей из малоимущих семей. С января 2023 года введен новый вид пособия для малоимущих семей с детьми, который объединяет несколько видов субсидий.
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