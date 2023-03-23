В курганских школах перестанут бесплатно кормить детей из малоимущих семей

Курганских детей из малоимущих семей перестанут кормить бесплатно в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским школьникам 5-11 классов из малообеспеченных семей перестанут бесплатно предоставлять питание в образовательных учреждениях. Об этом рассказали члены общества «Родительский комитет Курганской области» на своей странице соцсети «Вконтакте».

«Бесплатное питание для детей 5-11 классов из малообеспеченных семей в Курганской области отменяется. Родители должны будут полностью оплачивать стоимость обедов», — сообщается в паблике комитета. Изменения произойдут с 1 сентября 2023 года.

Об отмене бесплатных обедов комитету сообщили в департаменте образования Курганской области. «С января 2023 года вводится новый вид пособия для малоимущих семей, имеющих детей от 0-17 лет, <…> объединяющий несколько видов пособий. <…> В связи с вышеизложенным и в следствии с дотацией бюджета региона в Курганской области не предусмотрена иная поддержка», — ответили комитету в департаменте. За оформлением выплаты родителям необходимо обращаться в Социальный фонд РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что директор курганской школы публично пристыдила ученика из малоимущей семьи. Старшеклассник в столовой съедал оставленный младшими классами порции.