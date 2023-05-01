01 мая 2023

Сергей Светлаков запустил сериал с Сергеем Дружко. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День рождения ресторана ESHAK. Екатеринбург, светлаков сергей
По признанию Светлакова, над сериалом трудились около полутора лет Фото:

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков представил новый мистический сериал «Дело о пропавшей деревне», где в актерский состав вошел ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко и актер Денис Косяков. Картина полностью вышла на онлайн-сервиса IVI.

«Наконец-то-то вышел наш сериал. Полтора года работы нашей студии Sverdlovsk. Комедия, мистика, расследование, курица-коктейль для вас готов — врубайте», — сообщил Светлаков в своем telegram-канале. Новый сериал состоит из восьми серий.

Ранее стало известно, что шоумен выпустит сериал о московской журналистке, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков представил новый мистический сериал «Дело о пропавшей деревне», где в актерский состав вошел ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко и актер Денис Косяков. Картина полностью вышла на онлайн-сервиса IVI. «Наконец-то-то вышел наш сериал. Полтора года работы нашей студии Sverdlovsk. Комедия, мистика, расследование, курица-коктейль для вас готов — врубайте», — сообщил Светлаков в своем telegram-канале. Новый сериал состоит из восьми серий. Ранее стало известно, что шоумен выпустит сериал о московской журналистке, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...