26 февраля 2023
25 февраля 2023

Сергей Светлаков выпускает мистический сериал с Сергеем Дружко. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, eshak, светлаков сергей
В новом сериале Светлаков выступил в качестве продюсера и сценариста Фото:

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков анонсировал выпуск нового мистического сериала «Дело о пропавшей деревне», где в актерском составе числится ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, актер Денис Косяков и другие. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин. Об этом шоумен написал в своих социальных сетях.

«Всем привет! Уже скоро наша студия Sverdlovsk представит свой новый сериал… Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно», — заявил Светлаков. «Дело о пропавшей деревне» должно выйти на онлайн-сервисе IVI весной 2023 года, но точная дата релиза пока не оглашается.

Сериал расскажет о московской журналистке Татьяне Блок, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Отправляясь на журналистское расследование, Татьяна попытается возродить свою телевизионную карьеру и доказать коллегам, что она готовит достойные репортажи.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одной из возможных площадок может стать поселок Мариинск в Свердловской области.

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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков анонсировал выпуск нового мистического сериала «Дело о пропавшей деревне», где в актерском составе числится ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, актер Денис Косяков и другие. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин. Об этом шоумен написал в своих социальных сетях. «Всем привет! Уже скоро наша студия Sverdlovsk представит свой новый сериал… Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно», — заявил Светлаков. «Дело о пропавшей деревне» должно выйти на онлайн-сервисе IVI весной 2023 года, но точная дата релиза пока не оглашается. Сериал расскажет о московской журналистке Татьяне Блок, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Отправляясь на журналистское расследование, Татьяна попытается возродить свою телевизионную карьеру и доказать коллегам, что она готовит достойные репортажи. Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одной из возможных площадок может стать поселок Мариинск в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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