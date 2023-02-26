В новом сериале Светлаков выступил в качестве продюсера и сценариста Фото: Дарья Попова © URA.RU

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков анонсировал выпуск нового мистического сериала «Дело о пропавшей деревне», где в актерском составе числится ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, актер Денис Косяков и другие. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин. Об этом шоумен написал в своих социальных сетях.

«Всем привет! Уже скоро наша студия Sverdlovsk представит свой новый сериал… Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно», — заявил Светлаков. «Дело о пропавшей деревне» должно выйти на онлайн-сервисе IVI весной 2023 года, но точная дата релиза пока не оглашается.

Сериал расскажет о московской журналистке Татьяне Блок, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Отправляясь на журналистское расследование, Татьяна попытается возродить свою телевизионную карьеру и доказать коллегам, что она готовит достойные репортажи.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одной из возможных площадок может стать поселок Мариинск в Свердловской области.