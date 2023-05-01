01 мая 2023
30 апреля 2023

В центре Перми детский сад продают по цене квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Мальцево. Курган , детский сад, сончас
Детский сад также предлагается обменять на недвижимость (архивное фото) Фото:

В пермском жилом комплексе «Виктория» продается частный детский сад. Стоимость действующего бизнеса — 1,9 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в спальном районе.

«Продается готовый бизнес. Детский сад за 1,9 млн рублей. Располагается в ЖК „Виктория“. Помещения с дизайнерским ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями общей площадью 140 квадратных метров. Педагогический состав профессиональный, добрый, отзывчивый», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что бизнес не требует дополнительных инвестиций. Новому собственнику продавец готов оказать помощь в работе на начальном этапе. Помимо продажи детского сада, рассматривается возможность его обмена на недвижимость.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК по цене квартиры продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.

В помещениях детского сада выполнен дизайнерский ремонт
В помещениях детского сада выполнен дизайнерский ремонт
Фото:

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В пермском жилом комплексе «Виктория» продается частный детский сад. Стоимость действующего бизнеса — 1,9 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в спальном районе. «Продается готовый бизнес. Детский сад за 1,9 млн рублей. Располагается в ЖК „Виктория“. Помещения с дизайнерским ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями общей площадью 140 квадратных метров. Педагогический состав профессиональный, добрый, отзывчивый», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что бизнес не требует дополнительных инвестиций. Новому собственнику продавец готов оказать помощь в работе на начальном этапе. Помимо продажи детского сада, рассматривается возможность его обмена на недвижимость. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК по цене квартиры продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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