В пермском жилом комплексе «Виктория» продается частный детский сад. Стоимость действующего бизнеса — 1,9 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в спальном районе.
«Продается готовый бизнес. Детский сад за 1,9 млн рублей. Располагается в ЖК „Виктория“. Помещения с дизайнерским ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями общей площадью 140 квадратных метров. Педагогический состав профессиональный, добрый, отзывчивый», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что бизнес не требует дополнительных инвестиций. Новому собственнику продавец готов оказать помощь в работе на начальном этапе. Помимо продажи детского сада, рассматривается возможность его обмена на недвижимость.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК по цене квартиры продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.
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