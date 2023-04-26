26 апреля 2023

В пермском ТРК по цене квартиры продается супермаркет белья и колготок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, распродажа, трц, супермаркет, эпидемия, бюст, магазин, манекен, трк
В ассортименте магазина представлено нижнее белье известных мировых брендов (архивное фото) Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит квартира-студия на окраине краевой столицы.

«Стабильно приносящий прибыль магазин нижнего белья. В ассортимент входят также купальники, одежда для сна и чулочные изделия известных мировых брендов. Магазин работает 15 лет, находится в ТРК „СпешиLove“, конкурентов там нет. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут торговые витрины, мебель, стойки, а также товарный остаток, с продажи которого можно выручить три миллиона рублей. В стоимость бизнеса также входят переуступка прав аренды, группы в соцсетях, клиентская база и контакты поставщиков. Персонал в количестве двух человек готов продолжить работу с новым собственником.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском торговом центре «Облака» продается магазин классических мужских костюмов Kingsmen. Причинами продажи собственник назвал переезд в другую страну и полный уход из оффлайн-бизнеса.

Помимо женского белья, в магазине продается и одежда для мужчин
Помимо женского белья, в магазине продается и одежда для мужчин
Фото:

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В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит квартира-студия на окраине краевой столицы. «Стабильно приносящий прибыль магазин нижнего белья. В ассортимент входят также купальники, одежда для сна и чулочные изделия известных мировых брендов. Магазин работает 15 лет, находится в ТРК „СпешиLove“, конкурентов там нет. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут торговые витрины, мебель, стойки, а также товарный остаток, с продажи которого можно выручить три миллиона рублей. В стоимость бизнеса также входят переуступка прав аренды, группы в соцсетях, клиентская база и контакты поставщиков. Персонал в количестве двух человек готов продолжить работу с новым собственником. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском торговом центре «Облака» продается магазин классических мужских костюмов Kingsmen. Причинами продажи собственник назвал переезд в другую страну и полный уход из оффлайн-бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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