В пермском ТРК по цене квартиры продается супермаркет белья и колготок. Фото

27 апреля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В ассортименте магазина представлено нижнее белье известных мировых брендов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит квартира-студия на окраине краевой столицы. «Стабильно приносящий прибыль магазин нижнего белья. В ассортимент входят также купальники, одежда для сна и чулочные изделия известных мировых брендов. Магазин работает 15 лет, находится в ТРК „СпешиLove“, конкурентов там нет. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут торговые витрины, мебель, стойки, а также товарный остаток, с продажи которого можно выручить три миллиона рублей. В стоимость бизнеса также входят переуступка прав аренды, группы в соцсетях, клиентская база и контакты поставщиков. Персонал в количестве двух человек готов продолжить работу с новым собственником. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском торговом центре «Облака» продается магазин классических мужских костюмов Kingsmen. Причинами продажи собственник назвал переезд в другую страну и полный уход из оффлайн-бизнеса. Помимо женского белья, в магазине продается и одежда для мужчин Фото: сайт «Авито»

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит квартира-студия на окраине краевой столицы. «Стабильно приносящий прибыль магазин нижнего белья. В ассортимент входят также купальники, одежда для сна и чулочные изделия известных мировых брендов. Магазин работает 15 лет, находится в ТРК „СпешиLove“, конкурентов там нет. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут торговые витрины, мебель, стойки, а также товарный остаток, с продажи которого можно выручить три миллиона рублей. В стоимость бизнеса также входят переуступка прав аренды, группы в соцсетях, клиентская база и контакты поставщиков. Персонал в количестве двух человек готов продолжить работу с новым собственником. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском торговом центре «Облака» продается магазин классических мужских костюмов Kingsmen. Причинами продажи собственник назвал переезд в другую страну и полный уход из оффлайн-бизнеса.