Челябинский губернатор утвердил выплаты ко Дню Победы

02 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Челябинской области, в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее положение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тыс. рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком « Житель блокадного Ленинграда». Минсоц области формирует заявки на выплаты вплоть до 5 мая. Единовременная выплата будет осуществляться на лицевые счета получателей. Если житель региона имеет право на выплату по нескольким основаниям, то производится только одна выплата.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Челябинской области, в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее положение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тыс. рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком « Житель блокадного Ленинграда». Минсоц области формирует заявки на выплаты вплоть до 5 мая. Единовременная выплата будет осуществляться на лицевые счета получателей. Если житель региона имеет право на выплату по нескольким основаниям, то производится только одна выплата.