01 мая 2023

Челябинский губернатор утвердил выплаты ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Челябинской области, в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее положение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тыс. рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком « Житель блокадного Ленинграда».

Минсоц области формирует заявки на выплаты вплоть до 5 мая. Единовременная выплата будет осуществляться на лицевые счета получателей. Если житель региона имеет право на выплату по нескольким основаниям, то производится только одна выплата.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Челябинской области, в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее положение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тыс. рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком « Житель блокадного Ленинграда». Минсоц области формирует заявки на выплаты вплоть до 5 мая. Единовременная выплата будет осуществляться на лицевые счета получателей. Если житель региона имеет право на выплату по нескольким основаниям, то производится только одна выплата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...