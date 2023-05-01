Челябинский губернатор утвердил выплаты ко Дню Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Челябинской области, в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее положение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тыс. рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком « Житель блокадного Ленинграда».
Минсоц области формирует заявки на выплаты вплоть до 5 мая. Единовременная выплата будет осуществляться на лицевые счета получателей. Если житель региона имеет право на выплату по нескольким основаниям, то производится только одна выплата.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.