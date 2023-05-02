Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту по пожарам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. URA.RU ведет прямую трансляцию.

17:50 Президент РФ Владимир Путин поприветствовал присутствующих на ВКС (Видео-конференц-связь).

17:52 Евгеней Куйвашев поблагодарил коллег за оказание помощи в связи с возникшими пожарами в регионе.

17:58 Куйвашев: из резервного фонда Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей. Из них более 70 миллионов рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1008 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей. Жители Сосьвы получили 881 выплату на сумму почти 18 миллионов рублей.

18:00 Евгений Куйвашев попросил финансовую поддержку региону, а также попросил рассмотреть возможность восстановления сгоревшей колонии.

18:02 Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что с 1972 года в Сосьве располагалась ЛИУ 23. Чуйченко отметил, что в исправительном учреждении с лимитом наполнения 517 человек содержалось 243 осужденных. Проходили службу 303 человека. Размещалось оно в деревянных строениях. Чуйченко попросил оказать помощь 27 действующим сотрудникам ФСИН и 10 ветеранам, проживающим в поселке.

18:05 На месте сгоревшего исправительного учреждения министр юстиции РФ Константин Чуйченко предлагает построить новое с лимитом наполнения 300 мест, расширив его профиль. Стоимость составит 2,1 миллиарда рублей, включая медицинское оборудование и системы контроля.

18:10 Также президенту отчитывается о последствиях масштабных пожаров губернатор Курганской области Вадим Шумков. Шумков приводит данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, а также рассказывает, какая помощь оказывается погорельцам.

18:18 По словам главы МЧС России Александра Куренков, сухая погода с порывами ветра стали причиной быстрого распространения огня. Возникновение пожаров происходило практически одновременно с 12 часов. Более 500 человек и 130 единиц техники привлекалось.

18:22 Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что ухудшение пожарной обстановки наблюдается в нескольких регионах страны: на Дальнем Востоке, в Якутии, Красноярске, Алтае, в Свердловской области и других областях.

18:23 Президент России Владимир Путин принял решение наградить сотрудников ФСИН, участвовавших в ликвидации пожаров.

18:24 Глава государства отметил, что дома должны быть восстановлены к отопительному сезону

18:26 Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства Российской Федерации

Татьяне Голиковой подумать, как направить детей погорельцев на отдых в детские лагеря.

18:27 Президент России Владимир Путин поручил не медлить с восстановлением документов погорельцев, а также с оценкой ущерба

18:32 Владимир Путин попросил председателя правительства России Михаила

Мишустина дать соответствующие поручения профильным ведомствам и проконтролировать исполнение поручений

18:33 Михаил Мишустин взял на контроль поручение президента РФ

18:39 В окончание ВКС Владимир Путин поблагодарил всех, кто выполнял свой долг.

18:40 Трансляция завершена