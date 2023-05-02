Куйвашев отчитывается перед Путиным за помощь погорельцам Сосьвы. Онлайн-трансляция

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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту по пожарам Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. URA.RU ведет прямую трансляцию.

17:50 02.05.2023 Президент РФ Владимир Путин поприветствовал присутствующих на ВКС (Видео-конференц-связь).

17:52 02.05.2023 Евгеней Куйвашев поблагодарил коллег за оказание помощи в связи с возникшими пожарами в регионе.

17:58 Куйвашев: из резервного фонда Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей. Из них более 70 миллионов рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1008 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей. Жители Сосьвы получили 881 выплату на сумму почти 18 миллионов рублей.

18:00 02.05.2023 Евгений Куйвашев попросил финансовую поддержку региону, а также попросил рассмотреть возможность восстановления сгоревшей колонии.

18:02 02.05.2023 Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что с 1972 года в Сосьве располагалась ЛИУ 23. Чуйченко отметил, что в исправительном учреждении с лимитом наполнения 517 человек содержалось 243 осужденных. Проходили службу 303 человека. Размещалось оно в деревянных строениях. Чуйченко попросил оказать помощь 27 действующим сотрудникам ФСИН и 10 ветеранам, проживающим в поселке.

18:05 02.05.2023 На месте сгоревшего исправительного учреждения министр юстиции РФ Константин Чуйченко предлагает построить новое с лимитом наполнения 300 мест, расширив его профиль. Стоимость составит 2,1 миллиарда рублей, включая медицинское оборудование и системы контроля.

18:10 02.05.2023 Также президенту отчитывается о последствиях масштабных пожаров губернатор Курганской области Вадим Шумков. Шумков приводит данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, а также рассказывает, какая помощь оказывается погорельцам.

18:18 02.05.2023 По словам главы МЧС России Александра Куренков, сухая погода с порывами ветра стали причиной быстрого распространения огня. Возникновение пожаров происходило практически одновременно с 12 часов. Более 500 человек и 130 единиц техники привлекалось.

18:22 02.05.2023 Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что ухудшение пожарной обстановки наблюдается в нескольких регионах страны: на Дальнем Востоке, в Якутии, Красноярске, Алтае, в Свердловской области и других областях.

18:23 02.05.2023 Президент России Владимир Путин принял решение наградить сотрудников ФСИН, участвовавших в ликвидации пожаров.

18:24 02.05.2023 Глава государства отметил, что дома должны быть восстановлены к отопительному сезону

18:26 02.05.2023 Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства Российской Федерации
Татьяне Голиковой подумать, как направить детей погорельцев на отдых в детские лагеря.

18:27 02.05.2023 Президент России Владимир Путин поручил не медлить с восстановлением документов погорельцев, а также с оценкой ущерба

18:32 02.05.2023 Владимир Путин попросил председателя правительства России Михаила
Мишустина дать соответствующие поручения профильным ведомствам и проконтролировать исполнение поручений

18:33 02.05.2023 Михаил Мишустин взял на контроль поручение президента РФ

18:39 02.05.2023 В окончание ВКС Владимир Путин поблагодарил всех, кто выполнял свой долг.

18:40 02.05.2023 Трансляция завершена

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подготовил отчет президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. URA.RU ведет прямую трансляцию. 17:50 02.05.2023 Президент РФ Владимир Путин поприветствовал присутствующих на ВКС (Видео-конференц-связь). 17:52 02.05.2023 Евгеней Куйвашев поблагодарил коллег за оказание помощи в связи с возникшими пожарами в регионе. 17:58 Куйвашев: из резервного фонда Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей. Из них более 70 миллионов рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1008 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей. Жители Сосьвы получили 881 выплату на сумму почти 18 миллионов рублей. 18:00 02.05.2023 Евгений Куйвашев попросил финансовую поддержку региону, а также попросил рассмотреть возможность восстановления сгоревшей колонии. 18:02 02.05.2023 Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что с 1972 года в Сосьве располагалась ЛИУ 23. Чуйченко отметил, что в исправительном учреждении с лимитом наполнения 517 человек содержалось 243 осужденных. Проходили службу 303 человека. Размещалось оно в деревянных строениях. Чуйченко попросил оказать помощь 27 действующим сотрудникам ФСИН и 10 ветеранам, проживающим в поселке. 18:05 02.05.2023 На месте сгоревшего исправительного учреждения министр юстиции РФ Константин Чуйченко предлагает построить новое с лимитом наполнения 300 мест, расширив его профиль. Стоимость составит 2,1 миллиарда рублей, включая медицинское оборудование и системы контроля. 18:10 02.05.2023 Также президенту отчитывается о последствиях масштабных пожаров губернатор Курганской области Вадим Шумков. Шумков приводит данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, а также рассказывает, какая помощь оказывается погорельцам. 18:18 02.05.2023 По словам главы МЧС России Александра Куренков, сухая погода с порывами ветра стали причиной быстрого распространения огня. Возникновение пожаров происходило практически одновременно с 12 часов. Более 500 человек и 130 единиц техники привлекалось. 18:22 02.05.2023 Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что ухудшение пожарной обстановки наблюдается в нескольких регионах страны: на Дальнем Востоке, в Якутии, Красноярске, Алтае, в Свердловской области и других областях. 18:23 02.05.2023 Президент России Владимир Путин принял решение наградить сотрудников ФСИН, участвовавших в ликвидации пожаров. 18:24 02.05.2023 Глава государства отметил, что дома должны быть восстановлены к отопительному сезону 18:26 02.05.2023 Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой подумать, как направить детей погорельцев на отдых в детские лагеря. 18:27 02.05.2023 Президент России Владимир Путин поручил не медлить с восстановлением документов погорельцев, а также с оценкой ущерба 18:32 02.05.2023 Владимир Путин попросил председателя правительства России Михаила Мишустина дать соответствующие поручения профильным ведомствам и проконтролировать исполнение поручений 18:33 02.05.2023 Михаил Мишустин взял на контроль поручение президента РФ 18:39 02.05.2023 В окончание ВКС Владимир Путин поблагодарил всех, кто выполнял свой долг. 18:40 02.05.2023 Трансляция завершена
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