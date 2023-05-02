Клещи покусали несколько тысяч свердловчан

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
2783 свердловчанина пострадали из-за клещей Фото:

На территории Свердловской области 2783 человека пострадали от клещей с начала сезона. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

«2783 свердловчанина пострадали из-за клещей. Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз „клещевой вирусный энцефалит“ поставлен 6 пострадавшим, „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 20 свердловчанам», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области растет количество пострадавших от клещей. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона.

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На территории Свердловской области 2783 человека пострадали от клещей с начала сезона. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. «2783 свердловчанина пострадали из-за клещей. Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз „клещевой вирусный энцефалит“ поставлен 6 пострадавшим, „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 20 свердловчанам», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области растет количество пострадавших от клещей. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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