Клещи покусали несколько тысяч свердловчан

На территории Свердловской области 2783 человека пострадали от клещей с начала сезона. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
«2783 свердловчанина пострадали из-за клещей. Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз „клещевой вирусный энцефалит“ поставлен 6 пострадавшим, „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 20 свердловчанам», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области растет количество пострадавших от клещей. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.