Клещи покусали несколько тысяч свердловчан

02 мая 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

2783 свердловчанина пострадали из-за клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Свердловской области 2783 человека пострадали от клещей с начала сезона. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. «2783 свердловчанина пострадали из-за клещей. Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз „клещевой вирусный энцефалит“ поставлен 6 пострадавшим, „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 20 свердловчанам», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области растет количество пострадавших от клещей. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона.

На территории Свердловской области 2783 человека пострадали от клещей с начала сезона. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. «2783 свердловчанина пострадали из-за клещей. Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз „клещевой вирусный энцефалит“ поставлен 6 пострадавшим, „клещевой иксодовый боррелиоз“ — 20 свердловчанам», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области растет количество пострадавших от клещей. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона.