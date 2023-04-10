Сотни свердловчан стали жертвами клещей

Около 303 жителей региона обратилась за медпомощью из-за укусов клещей Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В Свердловской области растет количество пострадавших от укусов клещей. Их число уже составило более 300. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За медицинской помощью обратились уже 303 свердловчанина, в том числе 103 ребенка. В лабораториях ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ исследовано 103 особи клещей. Клещевой энцефалит обнаружен в 1,9% проб, иксодовый клещевой боррелиоз — в 20,2%», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что врач напомнил свердловчанам об усиленной защите детей от клещей. Дело в том, что теплые апрельские дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей, которые, в свою очередь, являются переносчиками опасных для жизни человека инфекций.