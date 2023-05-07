На «Бессмертном Полку» в Болгарии ожидают беженцев из Украины

Организатор «Бессмертного Полка» в Болгарии ожидает на шествии беженцев из Украины
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Бессмертный полк. Москва, флаг днр, бессмертный полк, 9 мая, красная площадь
В Софии ждут украинцев на 9 мая Фото:

На шествии «Бессмертный Полк» в Софии ожидаются беженцы из Украины. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Павел Иванов.

«Я много общался с беженцами из Украины, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей, в основном. Обычные люди, с детьми. Никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Ожидаю, что они придут участвовать в шествии. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим „Бессмертный Полк“ и они каждый раз приходят», — заявил Павел Иванов.

Ранее организаторы акции в России сообщили, что традиционного очного шествия на 9 мая в 2023 году не будет. Такое решение приняли по соображениям безопасности.

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На шествии «Бессмертный Полк» в Софии ожидаются беженцы из Украины. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Павел Иванов. «Я много общался с беженцами из Украины, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей, в основном. Обычные люди, с детьми. Никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Ожидаю, что они придут участвовать в шествии. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим „Бессмертный Полк“ и они каждый раз приходят», — заявил Павел Иванов. Ранее организаторы акции в России сообщили, что традиционного очного шествия на 9 мая в 2023 году не будет. Такое решение приняли по соображениям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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