На «Бессмертном Полку» в Болгарии ожидают беженцев из Украины

На шествии «Бессмертный Полк» в Софии ожидаются беженцы из Украины. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Павел Иванов.
«Я много общался с беженцами из Украины, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей, в основном. Обычные люди, с детьми. Никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Ожидаю, что они придут участвовать в шествии. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим „Бессмертный Полк“ и они каждый раз приходят», — заявил Павел Иванов.
Ранее организаторы акции в России сообщили, что традиционного очного шествия на 9 мая в 2023 году не будет. Такое решение приняли по соображениям безопасности.
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