На «Бессмертном Полку» в Болгарии ожидают беженцев из Украины

Организатор «Бессмертного Полка» в Болгарии ожидает на шествии беженцев из Украины

07 мая 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Софии ждут украинцев на 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU На шествии «Бессмертный Полк» в Софии ожидаются беженцы из Украины. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Павел Иванов. «Я много общался с беженцами из Украины, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей, в основном. Обычные люди, с детьми. Никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Ожидаю, что они придут участвовать в шествии. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим „Бессмертный Полк“ и они каждый раз приходят», — заявил Павел Иванов. Ранее организаторы акции в России сообщили, что традиционного очного шествия на 9 мая в 2023 году не будет. Такое решение приняли по соображениям безопасности.

На шествии «Бессмертный Полк» в Софии ожидаются беженцы из Украины. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Павел Иванов. «Я много общался с беженцами из Украины, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей, в основном. Обычные люди, с детьми. Никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Ожидаю, что они придут участвовать в шествии. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим „Бессмертный Полк“ и они каждый раз приходят», — заявил Павел Иванов. Ранее организаторы акции в России сообщили, что традиционного очного шествия на 9 мая в 2023 году не будет. Такое решение приняли по соображениям безопасности.