Шествия «Бессмертный полк» не будет в России в 2023 году

В России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Об этом сообщили организаторы акции.
«Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Ее слова передает «Интерфакс».
Ранее организаторы уже отменяли шествие в очном формате. Однако тогда причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в стране и коронавирусные ограничения. Накануне стало известно, что на сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников спецоперации на Украине, пишет RT.
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