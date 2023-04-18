Шествия «Бессмертный полк» не будет в России в 2023 году

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Шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате в 2023 году
Шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Об этом сообщили организаторы акции.

«Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Ее слова передает «Интерфакс».

Ранее организаторы уже отменяли шествие в очном формате. Однако тогда причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в стране и коронавирусные ограничения. Накануне стало известно, что на сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников спецоперации на Украине, пишет RT.

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В России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Об этом сообщили организаторы акции. «Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Ее слова передает «Интерфакс». Ранее организаторы уже отменяли шествие в очном формате. Однако тогда причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в стране и коронавирусные ограничения. Накануне стало известно, что на сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников спецоперации на Украине, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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