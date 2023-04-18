Шествия «Бессмертный полк» не будет в России в 2023 году

18 апреля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Об этом сообщили организаторы акции. «Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Ее слова передает «Интерфакс». Ранее организаторы уже отменяли шествие в очном формате. Однако тогда причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в стране и коронавирусные ограничения. Накануне стало известно, что на сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников спецоперации на Украине, пишет RT.

В России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Об этом сообщили организаторы акции. «Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Ее слова передает «Интерфакс». Ранее организаторы уже отменяли шествие в очном формате. Однако тогда причиной тому стала эпидемиологическая ситуация в стране и коронавирусные ограничения. Накануне стало известно, что на сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников спецоперации на Украине, пишет RT.