Власти раскрыли программу празднования Дня победы в Екатеринбурге

Праздновать День победы в Екатеринбурге начнут с конца апреля

07 апреля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Мероприятия в честь 78-летия со Дня побед в ВОВ начнутся с 26 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Праздничные мероприятия в честь 78-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начнутся в Екатеринбурге с чемпионата по парусному спорту 26 апреля. Непосредственно 9 мая горожан также ждет насыщенная программа, в том числе гала-концерт в Историческом сквере. Программу мероприятий обсудили на первом заседании оргкомитета, сообщили URA.RU в мэрии. «Мы возвращаемся к допандемийным объемам, хотим все вспомнить и восстановить, поэтому, как и прежде, городской перечень включает в себя несколько десятков мероприятий», — отметил начальник управления культуры администрации Илья Марков. Среди мероприятий, приуроченных ко Дню победы, вахта памяти «Пост №1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза», выставки ретроавтомобилей, акция «Вспомнить всех поименно!», фестиваль ветеранских хоров «Ликуй и пой, земля уральская». Также с 26 апреля по 2 мая пройдет чемпионат по парусному спорту «Кубок Уральских озер», 3 мая — гала-концерт в ККТ «Космос», 4 мая в Доме актера глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет ветеранов войны и тружеников тыла. Днем 7 мая состоится генеральная репетиция парада Победы, сам парад стартует 9 мая в 10:00. По традиции свердловчане примут участие в шествии «Бессмертного полка», а с 14:00 до 22:00 на площади 1905 пройдут лекции о жизни Свердловска времен войны. «Будут установлены большие экраны, динамики, трибуна для зрителей на тысячу мест и удобные стулья для ветеранов. С 12:00 там будет организована трансляция парада Победы на Красной площади в Москве», — рассказывают организаторы. В празднике будут задействованы несколько локаций, закончится официальная программа салютом в 22:30. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничные мероприятия в честь 78-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начнутся в Екатеринбурге с чемпионата по парусному спорту 26 апреля. Непосредственно 9 мая горожан также ждет насыщенная программа, в том числе гала-концерт в Историческом сквере. Программу мероприятий обсудили на первом заседании оргкомитета, сообщили URA.RU в мэрии. «Мы возвращаемся к допандемийным объемам, хотим все вспомнить и восстановить, поэтому, как и прежде, городской перечень включает в себя несколько десятков мероприятий», — отметил начальник управления культуры администрации Илья Марков. Среди мероприятий, приуроченных ко Дню победы, вахта памяти «Пост №1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза», выставки ретроавтомобилей, акция «Вспомнить всех поименно!», фестиваль ветеранских хоров «Ликуй и пой, земля уральская». Также с 26 апреля по 2 мая пройдет чемпионат по парусному спорту «Кубок Уральских озер», 3 мая — гала-концерт в ККТ «Космос», 4 мая в Доме актера глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет ветеранов войны и тружеников тыла. Днем 7 мая состоится генеральная репетиция парада Победы, сам парад стартует 9 мая в 10:00. По традиции свердловчане примут участие в шествии «Бессмертного полка», а с 14:00 до 22:00 на площади 1905 пройдут лекции о жизни Свердловска времен войны. «Будут установлены большие экраны, динамики, трибуна для зрителей на тысячу мест и удобные стулья для ветеранов. С 12:00 там будет организована трансляция парада Победы на Красной площади в Москве», — рассказывают организаторы. В празднике будут задействованы несколько локаций, закончится официальная программа салютом в 22:30.