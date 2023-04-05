Власти рассказали, как пройдет День Победы в Перми

В День Победы праздничный салют в Перми запустят с городского пляжа

06 апреля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

парад начнется в 10 утра на Октябрьской площади Фото: Сергей Русанов © URA.RU В День Победы в этом году пермяков ожидает торжественный парад с прохождением военной техники, концерты и мероприятия на эспланаде и набережной, праздничный салют. Подробности обсудили сегодня на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Трансляция заседания велась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Празднование Дня Победы начнется в 8:30 с возложения цветов к монументу героям фронта и тыла. Парад стартует в 10 утра на Октябрьской площади с театрального пролога. Далее — торжественное шествие, усиленное военной техникой. Затем — в 11 утра — выдвинутся колонны «Бессмертного полка», — рассказала на совещании министр культуры Пермского края Алла Платонова. Трансляция парада будет вестись на главной праздничной сцене эспланады. Техника будет оставлена у Театра-театра до конца дня, чтобы пермяки смогли внимательно все рассмотреть. С 11:00 и на протяжении всего дня на главной сцене будут выступать творческие коллективы Пермского края. На кварталах эспланады будут организованы различные мероприятия, военизированные игры, полевые кухни. Также мероприятия пройдут на городской набережной с 13:00. Праздничный фейерверк будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа и продлиться 10 минут. Алла Платонова также рассказала, что оформлять городского пространств ко Дню победы — здания, улицы — будут с 1 по 8 мая. Репетиции парада в Перми состоятся с 4 по 7 мая. Кроме того, у мемориальных комплексов с 30 апреля по 12 мая будет организована охрана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В День Победы в этом году пермяков ожидает торжественный парад с прохождением военной техники, концерты и мероприятия на эспланаде и набережной, праздничный салют. Подробности обсудили сегодня на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Трансляция заседания велась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Празднование Дня Победы начнется в 8:30 с возложения цветов к монументу героям фронта и тыла. Парад стартует в 10 утра на Октябрьской площади с театрального пролога. Далее — торжественное шествие, усиленное военной техникой. Затем — в 11 утра — выдвинутся колонны «Бессмертного полка», — рассказала на совещании министр культуры Пермского края Алла Платонова. Трансляция парада будет вестись на главной праздничной сцене эспланады. Техника будет оставлена у Театра-театра до конца дня, чтобы пермяки смогли внимательно все рассмотреть. С 11:00 и на протяжении всего дня на главной сцене будут выступать творческие коллективы Пермского края. На кварталах эспланады будут организованы различные мероприятия, военизированные игры, полевые кухни. Также мероприятия пройдут на городской набережной с 13:00. Праздничный фейерверк будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа и продлиться 10 минут. Алла Платонова также рассказала, что оформлять городского пространств ко Дню победы — здания, улицы — будут с 1 по 8 мая. Репетиции парада в Перми состоятся с 4 по 7 мая. Кроме того, у мемориальных комплексов с 30 апреля по 12 мая будет организована охрана.