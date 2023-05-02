Курганский губернатор назвал сумму выплат погорельцам в 120 млн

Губернатор Шумков назвал сумму выплат пострадавшим от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании с членами правительства РФ озвучил президенту Владимиру Путину, что сумма выплат по пожарам составит 120 млн. Информация об этом появилась в прямом эфире канала «Россия 24».

«Предварительно 33 гражданина получат сертификаты на жилье по нормативам Минстроя, 24 гражданина по 300 тысяч рублей, три гражданина выплаты по 500 тыс. руб. на приобретение нового жилья через сертификат, 12 граждан выплаты по 100 тысяч. Суммарно выходит чуть больше 120 млн», — отчитался Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков озвучил Путину число пострадавших от пожаров. По данным МЧС, в пожаре пострадало 79 жилых строений, где проживало 55 граждан. С заявлениями о помощи обратились 73 человека.