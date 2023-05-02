Губернатор Шумков озвучил Путину число пострадавших от пожаров

Губернатор Шумков: в пожаре на Логоушке пострадали 73 человека

В курганской Логоушке сгорели 79 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что от огня в Логоушке пострадали 73 местных жителя и сгорели 79 домов. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

«По данным МЧС, в пожаре пострадало 79 жилых строений, где проживало 55 граждан. С заявлениями о помощи обратились 73 человека», — привел цифры Шумков. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Среди пострадавших от огня были 22 несовершеннолетних жителя.

Из 79 зданий 33 дома были единственным жильем. Еще 22 пострадавших от огня строения были не единственными домами владельцев. Также не обнаружилось регистрации у 24 строений.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Логоушка бушует масштабный природный пожар. В округе был введен режим ЧС. В пожаре обнаружили погибшего жителя.