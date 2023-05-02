На снимке видна горящая линия на земле
Во время посадки в аэропорту Рощино 3 мая пассажиры рейса Уфа — Тюмень сфотографировали линии огня на земле. Об этом сообщили очевидцы, которые сделали снимки пожара.
«Подписчик прислал нам фотографию, сделанную за 10 минут до посадки в аэропорту Рощино. На снимке видна горящая линия на земле. Подробности выясняются», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.
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