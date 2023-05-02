На снимке видна горящая линия на земле Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Во время посадки в аэропорту Рощино 3 мая пассажиры рейса Уфа — Тюмень сфотографировали линии огня на земле. Об этом сообщили очевидцы, которые сделали снимки пожара.

«Подписчик прислал нам фотографию, сделанную за 10 минут до посадки в аэропорту Рощино. На снимке видна горящая линия на земле. Подробности выясняются», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.