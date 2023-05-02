02 мая 2023
01 мая 2023

Пассажиры рейса Уфа — Тюмень поделились фотографией линии огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На снимке видна горящая линия на земле Фото:

Во время посадки в аэропорту Рощино 3 мая пассажиры рейса Уфа — Тюмень сфотографировали линии огня на земле. Об этом сообщили очевидцы, которые сделали снимки пожара.

«Подписчик прислал нам фотографию, сделанную за 10 минут до посадки в аэропорту Рощино. На снимке видна горящая линия на земле. Подробности выясняются», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.

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Во время посадки в аэропорту Рощино 3 мая пассажиры рейса Уфа — Тюмень сфотографировали линии огня на земле. Об этом сообщили очевидцы, которые сделали снимки пожара. «Подписчик прислал нам фотографию, сделанную за 10 минут до посадки в аэропорту Рощино. На снимке видна горящая линия на земле. Подробности выясняются», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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