Патрушев предупредил об усиленной подготовке войск НАТО у российских границ

03 мая 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Запад последовательно ужесточает политическое давление на РФ, заявил Николай Патрушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад последовательно усиливает давление на Россию, сейчас Североатлантический альянс готовится разместить дополнительные войска у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии», — рассказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, цель Запада последовательно усилить политическое и экономическое давление на РФ. Военно-политический блок развернул на территории Восточной Европы запасные военные силы. «В регионе дислоцируются около 60 тысяч американских военнослужащих», указал политик. Патрушев в этом же интервью призвал Запад сфокусировать свое внимание на важные глобальные проблемы, которые грозят большей части земли катастрофой. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта поставляя стране вооружения и оказывая активную финансовую помощь.

Запад последовательно усиливает давление на Россию, сейчас Североатлантический альянс готовится разместить дополнительные войска у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии», — рассказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, цель Запада последовательно усилить политическое и экономическое давление на РФ. Военно-политический блок развернул на территории Восточной Европы запасные военные силы. «В регионе дислоцируются около 60 тысяч американских военнослужащих», указал политик. Патрушев в этом же интервью призвал Запад сфокусировать свое внимание на важные глобальные проблемы, которые грозят большей части земли катастрофой. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта поставляя стране вооружения и оказывая активную финансовую помощь.