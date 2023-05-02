02 мая 2023

Патрушев предупредил об усиленной подготовке войск НАТО у российских границ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, патрушев николай
Запад последовательно ужесточает политическое давление на РФ, заявил Николай Патрушев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад последовательно усиливает давление на Россию, сейчас Североатлантический альянс готовится разместить дополнительные войска у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии», — рассказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, цель Запада последовательно усилить политическое и экономическое давление на РФ. Военно-политический блок развернул на территории Восточной Европы запасные военные силы. «В регионе дислоцируются около 60 тысяч американских военнослужащих», указал политик.

Патрушев в этом же интервью призвал Запад сфокусировать свое внимание на важные глобальные проблемы, которые грозят большей части земли катастрофой. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта поставляя стране вооружения и оказывая активную финансовую помощь.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад последовательно усиливает давление на Россию, сейчас Североатлантический альянс готовится разместить дополнительные войска у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии», — рассказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, цель Запада последовательно усилить политическое и экономическое давление на РФ. Военно-политический блок развернул на территории Восточной Европы запасные военные силы. «В регионе дислоцируются около 60 тысяч американских военнослужащих», указал политик. Патрушев в этом же интервью призвал Запад сфокусировать свое внимание на важные глобальные проблемы, которые грозят большей части земли катастрофой. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта поставляя стране вооружения и оказывая активную финансовую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...