02 мая 2023

Тюменские спасатели тушат лесной пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, пожар на волчихе
Пожарные находятся в процессе ликвидации пожара Фото:

В Тюмени возле объездной в районе Тобольского тракта горит лес. На месте работают огнеборцы. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

«Прямо сейчас горит лес. Очень большой дым. Пожарные уже на месте», — пишут свидетели пожара в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени возле объездной в районе Тобольского тракта горит лес. На месте работают огнеборцы. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Прямо сейчас горит лес. Очень большой дым. Пожарные уже на месте», — пишут свидетели пожара в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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