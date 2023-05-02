Тюменские спасатели тушат лесной пожар. Видео

03 мая 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Пожарные находятся в процессе ликвидации пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени возле объездной в районе Тобольского тракта горит лес. На месте работают огнеборцы. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Прямо сейчас горит лес. Очень большой дым. Пожарные уже на месте», — пишут свидетели пожара в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени возле объездной в районе Тобольского тракта горит лес. На месте работают огнеборцы. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Прямо сейчас горит лес. Очень большой дым. Пожарные уже на месте», — пишут свидетели пожара в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.