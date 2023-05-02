Пожарные находятся в процессе ликвидации пожара
В Тюмени возле объездной в районе Тобольского тракта горит лес. На месте работают огнеборцы. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.
«Прямо сейчас горит лес. Очень большой дым. Пожарные уже на месте», — пишут свидетели пожара в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!