Военный эксперт Никулин заявил о госперевороте в РФ на фоне наступления Украины

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В России не произойдет госпереворот, заявил Игорь Никулин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа людей, которая подрывает общественный строй изнутри (пятая колона), готовится к началу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы попытаться провести государственной переворот в России. С таким мнением выступил военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, отметив, что у пятой колоны ничего не получится.

«Наша пятая колонна буквально молится на это украинское контрнаступление. Думают, что вот сейчас-то, дескать, украинцы победят, и мы [президента России Владимира] Путина прогоним. Но я считаю, что это мечты идиотов», — заявил Игорь Никулин, его слова приводит телеканал «Царьград».

В начале мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления Украины. По его словам, украинская армия уже имеет возможность для проведения наступательных операций. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, у России есть восемь способов для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. По его мнению, страна может нанести атаки по мостам, складам и скоплениям живой силы противника.

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Группа людей, которая подрывает общественный строй изнутри (пятая колона), готовится к началу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы попытаться провести государственной переворот в России. С таким мнением выступил военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, отметив, что у пятой колоны ничего не получится. «Наша пятая колонна буквально молится на это украинское контрнаступление. Думают, что вот сейчас-то, дескать, украинцы победят, и мы [президента России Владимира] Путина прогоним. Но я считаю, что это мечты идиотов», — заявил Игорь Никулин, его слова приводит телеканал «Царьград». В начале мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления Украины. По его словам, украинская армия уже имеет возможность для проведения наступательных операций. Его слова приводит «Национальная служба новостей». По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, у России есть восемь способов для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. По его мнению, страна может нанести атаки по мостам, складам и скоплениям живой силы противника.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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