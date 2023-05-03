Военный эксперт Никулин заявил о госперевороте в РФ на фоне наступления Украины

03 мая 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

В России не произойдет госпереворот, заявил Игорь Никулин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа людей, которая подрывает общественный строй изнутри (пятая колона), готовится к началу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы попытаться провести государственной переворот в России. С таким мнением выступил военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, отметив, что у пятой колоны ничего не получится. «Наша пятая колонна буквально молится на это украинское контрнаступление. Думают, что вот сейчас-то, дескать, украинцы победят, и мы [президента России Владимира] Путина прогоним. Но я считаю, что это мечты идиотов», — заявил Игорь Никулин, его слова приводит телеканал «Царьград». В начале мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления Украины. По его словам, украинская армия уже имеет возможность для проведения наступательных операций. Его слова приводит «Национальная служба новостей». По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, у России есть восемь способов для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. По его мнению, страна может нанести атаки по мостам, складам и скоплениям живой силы противника.

Группа людей, которая подрывает общественный строй изнутри (пятая колона), готовится к началу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы попытаться провести государственной переворот в России. С таким мнением выступил военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, отметив, что у пятой колоны ничего не получится. «Наша пятая колонна буквально молится на это украинское контрнаступление. Думают, что вот сейчас-то, дескать, украинцы победят, и мы [президента России Владимира] Путина прогоним. Но я считаю, что это мечты идиотов», — заявил Игорь Никулин, его слова приводит телеканал «Царьград». В начале мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления Украины. По его словам, украинская армия уже имеет возможность для проведения наступательных операций. Его слова приводит «Национальная служба новостей». По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, у России есть восемь способов для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. По его мнению, страна может нанести атаки по мостам, складам и скоплениям живой силы противника.