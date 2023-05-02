В Пермь из Ельцин Центра привезли выставку о девяностых

03 мая 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Малиновый пиджак и спортивный костюм — тоже атрибуты 90-х (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском центре городской культуры готовится к открытию выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х годов. Экспозиция о взрослении художников в те времена впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а с 4 мая будет доступна пермякам. «Впервые выставка была показана в арт-галерее Ельцин Центра весной 2023 года и представляла опыт взросления в девяностые российских художников. На выставке в Перми произведения десяти художников создадут фрагментарные и лишенные ностальгии образы эпохи и жизни в ту эпоху», — сообщает Пермский центр городской культуры в соцсетях. Кроме художественных произведений на выставке можно будет увидеть документы, игрушки и другие артефакты эпохи девяностых. Откроется экспозиция в 19:00 4 мая. Вход на вернисаж свободный.

В Пермском центре городской культуры готовится к открытию выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х годов. Экспозиция о взрослении художников в те времена впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а с 4 мая будет доступна пермякам. «Впервые выставка была показана в арт-галерее Ельцин Центра весной 2023 года и представляла опыт взросления в девяностые российских художников. На выставке в Перми произведения десяти художников создадут фрагментарные и лишенные ностальгии образы эпохи и жизни в ту эпоху», — сообщает Пермский центр городской культуры в соцсетях. Кроме художественных произведений на выставке можно будет увидеть документы, игрушки и другие артефакты эпохи девяностых. Откроется экспозиция в 19:00 4 мая. Вход на вернисаж свободный.