02 мая 2023

В Пермь из Ельцин Центра привезли выставку о девяностых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Девяностые" Фотовыставка ИД "Коммерсант". Екатеринбург, костюмы, новый русский, красный пиджак, нувориш, девяностые
Малиновый пиджак и спортивный костюм — тоже атрибуты 90-х (архивное фото) Фото:

В Пермском центре городской культуры готовится к открытию выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х годов. Экспозиция о взрослении художников в те времена впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а с 4 мая будет доступна пермякам.

«Впервые выставка была показана в арт-галерее Ельцин Центра весной 2023 года и представляла опыт взросления в девяностые российских художников. На выставке в Перми произведения десяти художников создадут фрагментарные и лишенные ностальгии образы эпохи и жизни в ту эпоху», — сообщает Пермский центр городской культуры в соцсетях.

Кроме художественных произведений на выставке можно будет увидеть документы, игрушки и другие артефакты эпохи девяностых. Откроется экспозиция в 19:00 4 мая. Вход на вернисаж свободный.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском центре городской культуры готовится к открытию выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х годов. Экспозиция о взрослении художников в те времена впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а с 4 мая будет доступна пермякам. «Впервые выставка была показана в арт-галерее Ельцин Центра весной 2023 года и представляла опыт взросления в девяностые российских художников. На выставке в Перми произведения десяти художников создадут фрагментарные и лишенные ностальгии образы эпохи и жизни в ту эпоху», — сообщает Пермский центр городской культуры в соцсетях. Кроме художественных произведений на выставке можно будет увидеть документы, игрушки и другие артефакты эпохи девяностых. Откроется экспозиция в 19:00 4 мая. Вход на вернисаж свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...