02 мая 2023

В ХМАО переправа через Обь возобновила работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм. Локосово, паромная переправа, река обь
Паромы работают в светлое время суток Фото:

Ермаковская переправа в Нижневартовском районе ХМАО вновь перевозит пассажиров и технику через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что паромы курсируют только в дневное время.

«Переправа через Обь возобновила свою работу. Паромы работают в светлое время суток с 7 до 19 часов», — указано в публикации.

Паромы отправляются по мере накопления техники. Такое расписание будет действовать до начала основного ледохода.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе закрылась переправа через Обь. Наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, демонтировали.

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Ермаковская переправа в Нижневартовском районе ХМАО вновь перевозит пассажиров и технику через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что паромы курсируют только в дневное время. «Переправа через Обь возобновила свою работу. Паромы работают в светлое время суток с 7 до 19 часов», — указано в публикации. Паромы отправляются по мере накопления техники. Такое расписание будет действовать до начала основного ледохода. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе закрылась переправа через Обь. Наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, демонтировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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