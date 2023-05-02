В ХМАО переправа через Обь возобновила работу

Паромы работают в светлое время суток
Ермаковская переправа в Нижневартовском районе ХМАО вновь перевозит пассажиров и технику через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что паромы курсируют только в дневное время.
«Переправа через Обь возобновила свою работу. Паромы работают в светлое время суток с 7 до 19 часов», — указано в публикации.
Паромы отправляются по мере накопления техники. Такое расписание будет действовать до начала основного ледохода.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе закрылась переправа через Обь. Наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, демонтировали.
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