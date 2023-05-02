02 мая 2023

Курганские чиновники продают здание бывшего детсада с видом на реку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
Коллектив и воспитанники переехали из здания в новый ясли-сад (архивное фото) Фото:

В городе Шадринске Курганской области местная мэрия продает здание, где раньше располагался детсад. Это здание расположено возле набережной. Данная информация размещена в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринске продается здание с видом на храм и Исеть. Ранее в здании располагался детский сад. Коллектив и воспитанники в прошлом году были переведены в новый ясли-сад „Умка“», — указано в сообщении.

Площадь здания, расположенного по адресу ул. Пионерская, 19, составляет почти 900 кв. м. Само двухэтажное здание с подземным этажом расположено на участке площадью 1956 кв. м. По данным представителей мэрии, здание оборудовано всеми коммуникациями. Начальная цена бывшего детсада с участком составляет 7,89 млн рублей. В мэрии отметили, что к участку относится квартальная тепловая сеть, протяженностью 76,7 п. м. Права пользования участком теплосети у нового владельца будут ограничены.

В 2022 году представители власти планировали продать три здания детсада в Притобольном муниципальном округе. Их включили в план приватизации.

Начальная цена здания с участком составляет почти 8 млн рублей
Начальная цена здания с участком составляет почти 8 млн рублей
Фото:

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В городе Шадринске Курганской области местная мэрия продает здание, где раньше располагался детсад. Это здание расположено возле набережной. Данная информация размещена в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринске продается здание с видом на храм и Исеть. Ранее в здании располагался детский сад. Коллектив и воспитанники в прошлом году были переведены в новый ясли-сад „Умка“», — указано в сообщении. Площадь здания, расположенного по адресу ул. Пионерская, 19, составляет почти 900 кв. м. Само двухэтажное здание с подземным этажом расположено на участке площадью 1956 кв. м. По данным представителей мэрии, здание оборудовано всеми коммуникациями. Начальная цена бывшего детсада с участком составляет 7,89 млн рублей. В мэрии отметили, что к участку относится квартальная тепловая сеть, протяженностью 76,7 п. м. Права пользования участком теплосети у нового владельца будут ограничены. В 2022 году представители власти планировали продать три здания детсада в Притобольном муниципальном округе. Их включили в план приватизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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