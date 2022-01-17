В Курганской области готовят к продаже две школы и три детсада

Два здания школ и три здания детсадов включены в план приватизации Притобольного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два здания школы и два здания детских сада планируют приватизировать в Притобольном районе Курганской области в 2022 году. Всего в план приватизации муниципального имущества района на год включено восемь объектов недвижимости. Документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.

В частности, власти района планируют продать здание детского сада площадью 121 кв.м 1989 года постройки в деревне Мочалово, здание детского сада площадью 243,5 кв. м. в селе Гладковское и здание детского сада площадью 264,9 кв.м в поселке Водный. Также в план приватизации включены здание школы площадью 4652,6 кв.м в селе Давыдовка, здание школы площадью 76,9 кв.м в деревне Мочалово, помещение в здании гаража и два нежилых помещения.

«План приватизации направлен на решение следующих задач: формирование доходов бюджета Притобольного района; приватизация объектов недвижимости, не предназначенных для решения вопросов местного значения муниципального района; привлечение частных инвестиций в экономику Притобольного района. Доход от приватизации муниципального имущества на 2022 год определяется по результатам определения рыночной стоимости объектов», — говорится в решении районной думы, опубликованной на сайте администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шумихинском муниципальном округе Курганской области продавали здание, где раньше располагалась школа. Оно было изношено на 70%, начальная цена лота составляла 180 тысяч рублей. По состоянию на ноябрь 2020 года в Курганской области на продажу были выставлены здания 11 школ и трех детсадов.

План приватизации опубликован на сайте Притобольного района Скрин: решение Притобольной районной думы

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