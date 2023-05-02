В Кургане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

В Курганской области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали люди. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
«Прокуратура Кетовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения <…> расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве. Дело возбудили после съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе «Курган — Целинное».
В результате ДТП был причинен вред здоровью пассажира. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела и проверки перевозок.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Несколько человек, в том числе дети, пострадали — их доставили в больницы года Кургана.
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