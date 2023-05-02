02 мая 2023

В Кургане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и пострадавшим Фото:

В Курганской области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали люди. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«Прокуратура Кетовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения <…> расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве. Дело возбудили после съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе «Курган — Целинное».

В результате ДТП был причинен вред здоровью пассажира. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела и проверки перевозок.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Несколько человек, в том числе дети, пострадали — их доставили в больницы года Кургана.

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В Курганской области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали люди. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Прокуратура Кетовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения <…> расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве. Дело возбудили после съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе «Курган — Целинное». В результате ДТП был причинен вред здоровью пассажира. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела и проверки перевозок. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Несколько человек, в том числе дети, пострадали — их доставили в больницы года Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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