В Кургане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

03 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

В Кургане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и пострадавшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали люди. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Прокуратура Кетовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения <…> расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве. Дело возбудили после съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе «Курган — Целинное». В результате ДТП был причинен вред здоровью пассажира. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела и проверки перевозок. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Несколько человек, в том числе дети, пострадали — их доставили в больницы года Кургана.

В Курганской области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали люди. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Прокуратура Кетовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения <…> расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве. Дело возбудили после съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе «Курган — Целинное». В результате ДТП был причинен вред здоровью пассажира. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела и проверки перевозок. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Несколько человек, в том числе дети, пострадали — их доставили в больницы года Кургана.