02 мая 2023

На Салаирском тракте в Тюмени ограничили движение из-за пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожара на дачах ограничено движение по Салаирскому тракту Фото:

В Тюмени на Салаирском тракте частично ограничили движение из-за сильного пожара в СНТ «Надежда». Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области.

«Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос. Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС», — сказано в публикации ведомства.

Вблизи трассы горит садовое товарищество «Надежда». Там загорелась растительность и хозяйственные постройки.

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В Тюмени на Салаирском тракте частично ограничили движение из-за сильного пожара в СНТ «Надежда». Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области. «Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос. Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС», — сказано в публикации ведомства. Вблизи трассы горит садовое товарищество «Надежда». Там загорелась растительность и хозяйственные постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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