На Салаирском тракте в Тюмени ограничили движение из-за пожара. Видео

03 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Из-за пожара на дачах ограничено движение по Салаирскому тракту Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на Салаирском тракте частично ограничили движение из-за сильного пожара в СНТ «Надежда». Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области. «Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос. Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС», — сказано в публикации ведомства. Вблизи трассы горит садовое товарищество «Надежда». Там загорелась растительность и хозяйственные постройки.

В Тюмени на Салаирском тракте частично ограничили движение из-за сильного пожара в СНТ «Надежда». Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области. «Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос. Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС», — сказано в публикации ведомства. Вблизи трассы горит садовое товарищество «Надежда». Там загорелась растительность и хозяйственные постройки.