Из-за пожара на дачах ограничено движение по Салаирскому тракту
В Тюмени на Салаирском тракте частично ограничили движение из-за сильного пожара в СНТ «Надежда». Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области.
«Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос. Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС», — сказано в публикации ведомства.
Вблизи трассы горит садовое товарищество «Надежда». Там загорелась растительность и хозяйственные постройки.
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