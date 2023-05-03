Песков раскрыл, был ли Путин в Кремле в момент атаки ВСУ

Песков: Путина не было в Кремле в момент атаки ВСУ
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимира Путина не было в Кремле во время атаки ВСУ, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Президента России Владимира Путина не было в резиденции во время атаки украинских БПЛА на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками», — сообщил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Путин сейчас работает в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции.

Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина. Президент не пострадал.

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Президента России Владимира Путина не было в резиденции во время атаки украинских БПЛА на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками», — сообщил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Путин сейчас работает в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции. Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина. Президент не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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