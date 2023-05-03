Песков раскрыл, был ли Путин в Кремле в момент атаки ВСУ

Владимира Путина не было в Кремле во время атаки ВСУ, сообщил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Президента России Владимира Путина не было в резиденции во время атаки украинских БПЛА на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками», — сообщил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Путин сейчас работает в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции.
Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина. Президент не пострадал.
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